Fusillade dans une université de Virginie : le FBI annonce une enquête pour « terrorisme »

La police fédérale américaine (FBI) considère l’attaque à l’arme à feu jeudi dans l’université Old Dominion à Norfolk en Virginie comme un « acte de terrorisme », a annoncé le directeur de la police fédérale américaine, Kash Patel.

« Un individu armé a ouvert le feu à l’université Old Dominion, faisant un mort et deux blessés », a indiqué Kash Patel sur la plateforme X, révisant à la hausse un précédent bilan de deux blessés dans cette attaque dont l’auteur a été tué.

L’université Old Dominion avait annoncé dans un communiqué qu’un tireur a ouvert le feu jeudi matin dans un bâtiment de l’établissement, indiquant que la police de l’université, de la ville et les services de secours « ont réagi immédiatement ».

En février, deux personnes avaient été tuées et une autre blessée par des tirs sur le campus de l’Université d’État de la Caroline du Sud (sud-est).

Aux Etats-Unis, les tueries en milieu scolaire ou universitaire sont une tragédie récurrente en raison notamment de la facilité d’accès aux armes à feu, garantie par la constitution du pays.

