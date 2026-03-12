Le CCG salue les efforts du Roi Mohammed VI en soutien à la cause palestinienne et à la protection de la Ville Sainte

Dans son allocution lors de cette réunion tenue jeudi en visioconférence, le Secrétaire général du CCG a loué le rôle historique et central de la diplomatie Royale ainsi que la présence active sur le terrain de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, qui poursuit, sous la sage conduite du Roi, la mise en œuvre de grands projets à caractère humain et social pour soutenir la résilience des Maqdessis sur leur terre face aux défis actuels.

M. Al-Budaiwi s’est également félicité des efforts des pays du Conseil et du Maroc pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, réaffirmant le soutien à l’ensemble des efforts internationaux visant à mettre un terme au conflit dans la bande et à promouvoir une paix juste et durable garantissant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant.