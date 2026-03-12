Les pays du Golfe expriment leur gratitude au Roi Mohammed VI pour ses positions de soutien face à l’agression iranienne

Dans leurs interventions, les ministres des pays du Golfe ont salué le soutien fraternel sincère et la solidarité agissante exprimés par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, en particulier dans les circonstances délicates que traverse la région, marquées par l’escalade militaire iranienne injustifiée et les atteintes répétées à la souveraineté des États du Golfe. Ils ont souligné que ces positions honorables reflètent la solidité des relations fraternelles et historiques entre le Maroc et les pays du Golfe et illustrent le caractère particulier des liens personnels et des relations fraternelles sincères unissant le Roi à ses frères dirigeants des États membres du Conseil.

Cette position unifiée traduit également la haute considération des pays du Golfe à l’initiative prise par le Roi dès le début de l’agression iranienne, d’engager une série d’entretiens téléphoniques avec ses frères, leurs Majestés et Altesses dirigeants des États du CCG.

Ces entretiens ont concerné notamment son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Émirats Arabes Unis, le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn, le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, président du Conseil des ministres, et son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

A cette occasion, le Roi a réaffirmé la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de ces Etats frères et la sécurité de leurs territoires, ainsi que le soutien du Roi et son plein appui à ces pays dans toutes les mesures légitimes qu’ils jugent appropriées pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens.