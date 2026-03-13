L’Allemagne devient le 4e exportateur mondial d’armement (rapport)

La part de l’Allemagne dans les exportations mondiales d’armes s’est établie à 5,7% durant cette période, soit une hausse de 15% par rapport à la période 2016-2020, précise le rapport.

L’Europe constitue la principale région destinataire des armes allemandes avec 41% des livraisons suivie du Moyen-Orient (33%) et de l’Asie et de l’Océanie (17%), selon la même source.

Près d’un quart des livraisons allemandes, soit 24%, ont été envoyées à l’Ukraine sous forme d’aide militaire, ajoute le Sipri, qui précise qu’environ un tiers des armes échangées dans le monde est désormais destiné à l’Europe.

À l’échelle mondiale, le commerce d’armes a progressé de 9,2% entre les deux périodes comparées.

Selon le rapport, les États-Unis ont renforcé leur position dominante sur le marché mondial, leur part dans les exportations passant de 36% à 42%, tandis que le volume de leurs livraisons a augmenté de 27%.

La France se classe au deuxième rang mondial des exportateurs d’armes sur la période 2021-2025, avec une part de 9,8% du commerce mondial, tandis que la Russie reste le troisième exportateur mondial (6,8%), malgré une baisse de ses exportations entre 2021 et 2025.

La Chine occupe désormais le cinquième rang mondial derrière l’Allemagne, avec une part de 5,6% du commerce mondial et une hausse de 11% de ses exportations.

Selon le Sipri, ces données concernent les armes lourdes, définies comme des équipements militaires plus importants que les armes légères et les munitions, tels que les avions de combat, les drones de combat, les hélicoptères militaires, les navires de guerre, les chars ou les systèmes d’artillerie.