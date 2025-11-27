Le Maroc et L’Espagne tiennent la prochaine session de la Réunion de Haut Niveau les 3 et 4 décembre à Madrid

A la Une
Par Atlasinfo

Dans le sillage des relations bilatérales liant le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne, les gouvernements des deux pays ont décidé de tenir la XIIIème Réunion de Haut Niveau le 4 décembre prochain à Madrid.

Cette réunion sera précédée du Forum économique Maroc-Espagne, dont les travaux se tiendront le 3 décembre dans la capitale espagnole, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

