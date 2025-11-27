La 93e AG d’INTERPOL, « un succès » à tous les niveaux et sur tous les plans (Hammouchi)

La 93e Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a été « un succès » à tous les niveaux et sur tous les plans, a affirmé, jeudi à Marrakech, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

L’Assemblée générale d’INTERPOL, dans sa présente session, a été « exceptionnelle, tant par le nombre d’États et d’organisations internationales ayant pris part à ses travaux, la qualité et l’importance de la représentation des pays membres, que par la portée des résolutions et recommandations qu’elle a adoptées », a souligné M. Hammouchi lors de la cérémonie de clôture de cette grand-messe de la sécurité mondiale.

« Au Royaume du Maroc, nous étions convaincus que cette session sera un succès et qu’elle constituera un prélude pour renforcer les liens de coopération sécuritaire multilatérale, et une base pour faciliter la coopération bilatérale entre les États membres de l’Organisation », a-t-il relevé.

C’est dans cet esprit que le Royaume, a poursuivi M. Hammouchi, a veillé à assurer une préparation optimale de cette session, tout en s’engageant à réunir toutes les conditions et les ressources nécessaires à sa réussite. « Nous sommes pleinement convaincus que la sécurité du Maroc et la protection de ses citoyens passent par la sécurité de l’ensemble des États membres d’INTERPOL », a-t-il insisté.

Cette conviction découle de « notre foi profonde » en ce que la sécurité est un système intégré et indivisible, fondé sur une coopération conjointe et juste, le respect mutuel, ainsi que sur la confiance, la crédibilité et l’action collective, a-t-il ajouté.

Les résolutions innovantes et les recommandations avancées issues de cette Assemblée Générale sont à même de contribuer à faire face aux multiples défis sécuritaires, à consolider la stabilité, la sécurité et la paix pour l’ensemble des peuples du monde, a fait observer le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

Par ailleurs, M. Hammouchi a rendu un hommage appuyé aux efforts et aux actions louables entrepris par le président sortant d’INTERPOL, Ahmed Nasser Al-Raisi, tout au long de son mandat à la tête de l’Organisation, notant que sa perspicacité, sa longue expérience et son leadership ont contribué à rapprocher les États membres, à unifier la vision d’INTERPOL et à renforcer sa présence opérationnelle.

En outre, il a souhaité au nouveau président, Lucas Philippe, plein succès dans ses fonctions, tout en l’assurant de l’engagement des services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire à coopérer pleinement, conformément au statut de l’INTERPOL.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du Président sortant d’INTERPOL, Ahmed Naser Al-Raisi, du nouveau président élu, Lucas Philippe, et du secrétaire général, Valdecy Urquiza.

Ont notamment pris part à cette cérémonie, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, le Directeur Général des Études et de la Documentation, Mohamed Yassine Mansouri, ainsi que le Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil.

Considéré comme le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi, l’AG d’INTERPOL constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences.

Cette session, à laquelle ont participé plus de 800 délégués de 179 pays, dont 82 chefs de police, a porté sur diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’INTERPOL et la promotion de la place des femmes dans la police.