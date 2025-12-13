Canada : l’excédent commercial avec les États-Unis au plus haut depuis février dernier

L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis est passé de 6 milliards de dollars en août à 8,6 milliards de dollars en septembre, a indiqué l’agence Statistique Canada.

Il s’agit du plus haut niveau observé depuis février dernier, a noté l’agence fédérale dans un nouveau rapport.

Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont augmenté de 4,6% en septembre en raison notamment de la hausse des exportations d’aéronefs, de camions légers et d’or sous forme brute.

Parallèlement, les importations en provenance des États-Unis ont reculé de 1,7% en septembre, marquant ainsi la troisième baisse mensuelle consécutive.

Les exportations du Canada vers les pays autres que les États-Unis ont affiché une forte augmentation de 11% en septembre, a affirmé l’institut national. Parallèlement, les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont baissé de 7,3% en septembre, selon la même source.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est allégé pour passer d’un sommet inégalé de 12,4 milliards de dollars en août à 8,5 milliards de dollars en septembre.

Il s’agit du déficit le plus bas enregistré depuis octobre 2024, a relevé Statistique Canada.

