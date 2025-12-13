Coopération parlementaire : le Maroc et le Malawi signent un mémorandum d’entente

Signé par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le président de l’Assemblée nationale du Malawi, Sameer Gaffar Suleman, ce mémorandum d’entente vise à renforcer la communication entre les parlementaires et les organes des deux institutions législatives, à coordonner les positions aux niveaux régional, continental et international, ainsi qu’à défendre les valeurs de la démocratie et à consolider l’État de droit, indique un communiqué de la Chambre.

Il a également pour objectif d’instaurer une concertation permanente au sein de l’ensemble des organisations parlementaires communes, de coordonner les positions dans ce cadre, d’échanger les expériences et les expertises entre les groupes d’amitié, les commissions spécialisées et les administrations des deux institutions, en plus de favoriser le partage des meilleures pratiques dans le domaine parlementaire.

Parallèlement à la cérémonie de signature, le président de la Chambre des représentants et son homologue malawite ont tenu des entretiens bilatéraux axés sur l’importance de ce mémorandum d’entente pour la promotion de la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives.

Les deux parties ont également passé en revue les différents défis auxquels est confronté le continent africain, ainsi que plusieurs questions d’intérêt commun.

Dans une déclaration à la presse, le président de l’Assemblée nationale du Malawi a souligné l’importance de l’action conjointe entre les parlements africains, mettant en exergue le rôle central du mémorandum d’entente dans le renforcement de l’action parlementaire commune et l’établissement de passerelles de coopération entre les deux institutions législatives.