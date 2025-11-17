Accord « historique » entre la Franc et l’Ukraine sur l’armement

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé à l’aéroport de Villacoublay (Yvelines), lundi 17 novembre, un accord d’armement autour des avions Rafale.

Le président français Emmanuel Macron et et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé un accord d’armement autour des avions Rafale, qualifié d' »historique » en vue de doter l’Ukraine, pour la première fois, et de systèmes de défense aérienne nouvelle génération.

Cet accord, qui se projette selon l’Elysée « sur un horizon d’une dizaine d’années », prévoit de possibles contrats à venir pour « l’acquisition par l’Ukraine d’équipements (…) de l’ordre de 100 Rafale, avec leurs armements associés ».

« Nous franchissons une nouvelle étape », a déclaré Emmanuel Macron après la signature de cet accord.

« La Russie ne doit pas croire qu’elle peut miser sur la fatigue des Européens », a poursuivi le chef de l’Etat français. « Nous sommes prêts à continuer à aider l’Ukraine à résister ».