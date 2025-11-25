Espagne: une famille marocaine décède d’une intoxication au monoxyde de carbone

Une famille marocaine composée de quatre membres est décédée mardi des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone dans la commune de Torrox, dans la province de Malaga, au sud de l’Espagne, rapportent les médias locaux.

Selon les mêmes sources, les victimes – deux adultes et deux adolescents – ont succombé à une intoxication provoquée par un appareil de chauffage domestique défectueux.

L’alerte a été donnée en début d’après-midi, après la découverte des corps dans une maison du quartier d’El Pontil. Les secours dépêchés sur les lieux n’ont pu que constater le décès des quatre personnes.

La presse espagnole précise qu’il s’agit d’un couple d’une cinquantaine d’années et de leurs deux fils, âgés de 17 et 19 ans.

Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que le drame se serait produit durant la nuit, en raison d’une accumulation de gaz à l’intérieur du logement.