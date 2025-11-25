SÃ©curitÃ© et migration au centre de l’entretien entre Laftit et NuÃ±ez Ã  Marrakech

Le ministre de lâ€™IntÃ©rieur, Abdelouafi Laftit, a eu, mardi Ã Marrakech, un entretien avec son homologue franÃ§ais, Laurent NuÃ±ez.

Cette rencontre bilatÃ©rale a Ã©tÃ© lâ€™occasion pour les deux parties de passer en revue les diverses questions dâ€™intÃ©rÃªt commun, relevant de leurs dÃ©partements respectifs, indique un communiquÃ© du ministÃ¨re marocain de l’IntÃ©rieur.

Les deux ministres se sont fÃ©licitÃ©s de lâ€™assise solide de la coopÃ©ration bilatÃ©rale en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© et de migration ancrÃ©e dans la confiance rÃ©ciproque, renforcÃ©e par lâ€™Ã©change permanent et soutenue par la convergence de vues sur les questions stratÃ©giques.

Ils ont rappelÃ© que cette coopÃ©ration sâ€™inscrit en parfaite harmonie avec la DÃ©claration de partenariat dâ€™exception renforcÃ©, signÃ©e par le Roi Mohammed VI et prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron, lors de sa visite dâ€™Ã‰tat dâ€™octobre 2024.

Sâ€™agissant de la thÃ©matique migratoire, les deux ministres ont mis lâ€™accent sur le rÃ´le positif que joue le Groupe Migratoire Mixte Permanent (GMMP) maroco-franÃ§ais, qui est le mÃ©canisme de dialogue et de coordination idoine sur les questions migratoires.

Les deux ministres ont par la suite examinÃ© les moyens de renforcer davantage les canaux dâ€™Ã©change dâ€™expertises et dâ€™informations afin de maintenir une dynamique Ã mÃªme de faire face, de faÃ§on constructive, aux multiples menaces, notamment celles liÃ©es aux activitÃ©s des groupes terroristes et des rÃ©seaux criminels notamment dans la rÃ©gion sahÃ©lo-saharienne, conclut le communiquÃ©.