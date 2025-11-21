Présentation à Rabat de l’ouvrage « Lutter contre la désinformation: savoirs, enjeux et pratiques »

L’ouvrage « Lutter contre la désinformation: savoirs, enjeux et pratiques », a été présenté, vendredi au Policy Center For The New South (PCNS) à Rabat, en présence d’une pléiade de chercheurs, d’universitaires et de responsables de divers horizons.

Réalisé par l’enseignant à la Faculté de gouvernance, des sciences économiques et sociales (FGSES) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Mohamed Benabid, ce livre de 254 pages, composé de neuf chapitres, explore le fléau de la désinformation, non comme une dérive passagère, mais en tant que symptôme d’un déséquilibre démocratique désormais structurel.

À travers cet ouvrage, l’auteur propose aux lecteurs une cartographie rigoureuse et plurielle des Fake news, qu’il qualifie de « désordre informationnel devenu structurel ». Il s’agit pour M. Benabid, d’aborder la désinformation « non pas comme une anomalie, mais comme un révélateur de ce que deviennent nos démocraties à l’ère des réseaux, des algorithmes et des bulles informationnelles ».

Fort de son double ancrage dans les médias et la recherche, l’auteur décrypte ce qui s’apparente à un quasi-chaos informationnel et avance des solutions pour y résister.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benabid a indiqué qu’en dépit de sa dimension universitaire, cet ouvrage s’adresse à un large public : décideurs, chercheurs et toute personne potentiellement intéressée par ce sujet, soulignant qu’il s’inscrit dans une double filiation, à la fois journalistique et universitaire.

L’ouvrage tente de cerner les différents aspects liés à ce fléau, tout en étant prescriptif dans la mesure où il suggère des pistes de solution pour y remédier, a-t-il relevé, proposant, à cet égard, trois niveaux d’intervention, à savoir les plateformes et réseaux sociaux, les médias et le public.

La désinformation ne se réduit pas simplement à un problème de contenu, mais il s’agit plutôt d’une question de conditions et d’environnement, a-t-il dit, ajoutant qu’elle n’apparaît jamais de manière isolée vu qu’elle émerge là où existent des situations de fragilisation.

Cumulant une expérience de près de trente ans dans le journalisme économique, dont quinze années comme Rédacteur en Chef du quotidien « L’Economiste », M. Benabid combine expertise académique et pratique des médias.

Lauréat de l’École de journalisme et de sciences de l’information et de la communication (ISIC) et de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) et titulaire d’un double doctorat en sciences de gestion (Université Paris 8), il compte à son actif de nombreux articles et chapitres d’ouvrages sur le change ment organisationnel, les dynamiques de l’innovation et du management en Afrique, ainsi que sur les mutations des médias et du numérique, qu’il aborde sous l’angle de l’économie, du pluralisme, de la géopolitique des plateformes ou encore de l’essor des industries culturelles.