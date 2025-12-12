Arrestation en Allemagne d’un membre présumé de l’ »État islamique »

InternationalEn direct
Par
Les autorités allemandes ont arrêté en Thuringe, au centre du pays, un homme de 65 ans soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste “État islamique”, a annoncé le parquet général de Thuringe.

Le suspect, de nationalité irakienne, a été interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt émis contre lui pour soupçon d’avoir rejoint volontairement l’EI en Irak en septembre 2014 et d’y avoir exercé diverses fonctions jusqu’à fin 2016.

L’homme aurait notamment occupé un poste de cadre dans le domaine des médias et de la propagande pour l’organisation, et aurait également participé à des activités de combat.

Entré pour la première fois en Allemagne en 2017, il a été présenté à un juge d’instruction du Tribunal régional supérieur de Thuringe, qui a requis sa mise en détention.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite