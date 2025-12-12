Arrestation en Allemagne d’un membre présumé de l’ »État islamique »

Le suspect, de nationalité irakienne, a été interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt émis contre lui pour soupçon d’avoir rejoint volontairement l’EI en Irak en septembre 2014 et d’y avoir exercé diverses fonctions jusqu’à fin 2016.

L’homme aurait notamment occupé un poste de cadre dans le domaine des médias et de la propagande pour l’organisation, et aurait également participé à des activités de combat.

Entré pour la première fois en Allemagne en 2017, il a été présenté à un juge d’instruction du Tribunal régional supérieur de Thuringe, qui a requis sa mise en détention.