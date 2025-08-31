Arrivée de plusieurs dirigeants étrangers en Chine pour le sommet de l’OCS

Le président russe Vladimir Poutine a atterri dimanche matin à Tianjin, marquant une nouvelle visite en Chine après son déplacement d’État en mai 2024. Il assistera au sommet de l’OCS avant de se rendre à Beijing pour participer aux commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le président kirghize Sadyr Japarov est également arrivé à Tianjin. Son agenda prévoit, outre sa participation au sommet, une visite à Beijing pour prendre part aux mêmes cérémonies commémoratives.

D’autres responsables ont aussi rejoint Tianjin pour le sommet, dont les Premiers ministres indien Narendra Modi, vietnamien Pham Minh Chinh et arménien Nikol Pashinian, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon les médias chinois.

Créée en 2001, l’OCS a pour ambition de discuter des questions de sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses dix pays membres que sont la Chine, l’Inde, la Russie, la Biélorussie, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et l’Iran.