Entrepreunariat : Les politiques gouvernementales ont favorisé un climat économique incitatif à l’investissement (Akhannouch)

S’exprimant à la Chambre des représentants lors de la séance mensuelle des questions, consacrée à « la politique générale relative aux très petites et petites entreprises », M. Akhannouch a affirmé que l’intérêt porté par le gouvernement à ce secteur s’est d’abord traduit par les réformes du régime des marchés publics, lesquelles ont notamment prévu l’allocation de 30% des montants des marchés programmés à cette catégorie d’entreprises.

Dans ce contexte, le gouvernement a approuvé trois primes à l’investissement, dont le cumul peut atteindre 30% du montant global de l’investissement éligible au soutien. Il s’agit d’une prime à la création d’emplois permanents, d’une prime territoriale visant à réduire les disparités spatiales ainsi qu’une prime spécifique aux activités prioritaires, a-t-il précisé.

Ces primes, a-t-il fait observer, sont destinées à l’investissement dans des professions et des secteurs productifs importants, couvrant environ 14 secteurs clés et 54 activités secondaires, dans toutes les régions, notant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour l’emploi, dont l’un des axes principaux est le soutien aux petites et moyennes entreprises avec une enveloppe annuelle totale estimée à 12 milliards de dirhams.

Dans ce sens, M. Akhannouch a relevé que l’exécutif a organisé des caravanes d’information sur ce nouveau dispositif qui, à la fin du mois de novembre dernier, a sillonné 31 provinces et préfectures sur 75, ce qui a permis de mobiliser un nombre important d’entrepreneurs, de porteurs de projets et d’acteurs économiques locaux.

Cette initiative a été favorablement accueillie par les catégories cibles, sachant que le portail national du nouveau système de soutien dédié aux très petites, petites et moyennes entreprises CRI-Invest a reçu un total de 63 dossiers d’investissement pour un montant global d’environ 880 millions de dirhams devant permettre la création de quelque 2.200 emplois directs dans différentes régions du Royaume, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a salué les partenaires institutionnels, particulièrement le secteur bancaire et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour leur engagement dans cette dynamique gouvernementale à travers la signature d’une charte de financement et d’accompagnement des très petites entreprises.

Dans le même ordre d’idées, M. Akhannouch a souligné l’importance des efforts déployés par l’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises, « qui a mis en place un plan intégré visant à accélérer la transformation de cette catégorie d’entreprises, comprenant un ensemble de programmes d’appui technique destinés à améliorer leur compétitivité et leur développement durable, tout en leur permettant de préserver les emplois et de créer de nouvelles opportunités ».