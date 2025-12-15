Alerte Orange: fortes rafales de vent, averses et importantes chutes de neige dans plusieurs régions du Maroc

Des chutes de neige, de fortes averses localement orageuses, ainsi que de fortes rafales de vent sont attendues de lundi à mercredi dans plusieurs régions du Royaume du Maroc, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige sont attendues de mardi à minuit à mercredi à midi, avec des accumulations pouvant atteindre 50 à 80 cm dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate et Azilal et entre 30 et 50 cm à Ifrane, Chichaoua, Béni Mellal, Khénifra, Midelt, Taroudant et Tinghir, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Les provinces de Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Taza et Boulemane connaîtront durant la même période des chutes de neige de 10 à 30 cm.

Par ailleurs, de fortes averses localement orageuses sont attendues, de lundi à 20h00 à mardi à 15h00 avec des hauteurs estimées à 45 à 65 mm à Taounate, Al Hoceima, Ouezzane, Chefchaouen, Khénifra, Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taza et entre 35 et 45 mm à Mohammedia, Sefrou, Fès, Moulay Yaâcoub, Fquih Ben Salah, Khémisset, El Kelaâ des Sraghna, Settat, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Berrechid, Benslimane, Kénitra, Mediouna, Casablanca, Rabat, Nouaceur, Skhirat-Témara, Salé, Tanger-Assilah, Larache, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, El Hajeb et Meknès.

Également, des averses atteignant 25 à 35 mm sont attendues à Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Chichaoua, Sidi Bennour, Safi, Essaouira et El Jadida, poursuit la même source.

En outre, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h toucheront les provinces d’Ouarzazate, Taroudant, Zagora, Tata, Sidi Ifni, Al Haouz, Guelmim, Tiznit, Azilal, Midelt, Boulemane, Guercif, Tinghir et Taourirt, de mardi à 06h00 à mercredi à 06h00, ajoute le bulletin.

Prudence et vigilance sur les routes

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a pour sa part appelé l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance et à reporter leurs déplacements non essentiels jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Dans un communiqué, l’Agence a souligné que les mauvaises conditions météorologiques constituent un facteur aggravant des risques d’accidents de la circulation et qu’il est donc impératif pour tous les usagers de la route de se conformer strictement au Code de la route et de respecter les règles de prévention et de sécurité routière.

La NARSA conseille les conducteurs de s’accorder des moments de repos afin de conduire sereinement, rappelant que la fatigue peut causer des troubles de concentration, affecter leur capacité à évaluer les distances et la vitesse, et perturber les manœuvres et les réflexes au volant.

La NARSA a souligné également la nécessité de réduire la vitesse et de s’adapter aux conditions de la route, tout en respectant strictement le Code de la route, notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées, et à éviter la vitesse excessive, inadaptée aux conditions météorologiques difficiles.

L’Agence a exhorté les usagers de la route à éviter le glissage sur les routes mouillées, à éviter l’excès de vitesse et de rouler en file, à utiliser des pneus adaptés et à respecter les règles de dépassement et de l’arrêt, tout en évitant les manœuvres brusques, et a insiste sur la nécessité du respect de la distance de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, surtout sur les routes nationales et les autoroutes, et de la vigilance lors du dépassement et de la conduite pendant la nuit.

La NARSA a invité l’ensemble des citoyens et citoyennes à interagir positivement avec ces conseils et directives préventives, mettant en avant le respect du Code de la route qui est un devoir collectif contribuant à la protection des vies et à la réduction des accidents de la circulation.