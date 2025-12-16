USA : Trump classe le fentanyl comme « arme de destruction massive »

« Avec le décret que je vais signer aujourd’hui, nous classons formellement le fentanyl comme une arme de destruction massive, chose qu’il est », a déclaré le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

« Aucune bombe ne fait ce que cette drogue fait : 200.000 à 300.000 personnes meurent chaque année », a-t-il ajouté.

Le décret signé par le locataire de la Maison Blanche précise que le fentanyl « s’apparente davantage à une arme chimique qu’à un stupéfiant », justifiant ainsi cette classification.

« La fabrication et la distribution de fentanyl, principalement par le biais des réseaux criminels organisés, menacent notre sécurité nationale et alimentent l’anarchie » sur le continent américain et « à nos frontières », souligne le décret présidentiel.

Les Etats-Unis ont désigné plusieurs cartels de la drogue originaires du Mexique et du Vénézuéla comme « organisations terroristes étrangères ».

Le gouvernement américain a déployé un important dispositif naval et aérien dans les Caraïbes et le Pacifique et y mène des frappes contre des embarcations suspectées de transporter de la drogue, en particulier de la cocaïne et du Fentanyl.

Selon le site des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le nombre total de décès par overdose aux Etats-Unis en 2024 était de l’ordre de 80.000, dont quelque 48.000 dus à des opioïdes de synthèse.

La DEA, l’agence antidrogue américaine, affirme que les cartels mexicains sont « au coeur » de la crise liée aux drogues de synthèse aux Etats-Unis.