Verdict de la CAF : le Maroc salue une victoire pour l’intégrité du football africain

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement salué mercredi soir la décision du Jury d’Appel de la CAF, y voyant une victoire du droit et de l’intégrité sportive après les incidents de la finale de la CAN 2025.

Dans un communiqué publié le 18 mars 2026, l’instance dirigeante du football marocain exprime sa satisfaction quant au verdict lui attribuant la victoire par forfait (3-0). La FRMF souligne que sa démarche n’avait pas pour but de contester la performance athlétique sur le terrain, mais visait exclusivement à garantir le respect strict des règlements internationaux. Selon la Fédération, ce dénouement juridique renforce la crédibilité des institutions continentales et assure la stabilité nécessaire au bon déroulement des futures compétitions.

La Fédération précise avoir suivi l’ensemble des procédures légales, participant à toutes les audiences pour faire valoir ses droits. Elle estime que cette sentence fera jurisprudence en clarifiant les règles applicables lors de litiges similaires à l’avenir. Le communiqué rappelle l’attachement du Maroc à l’équité sportive, tout en se projetant avec confiance vers les prochaines échéances, notamment la Coupe d’Afrique des Nations féminine prévue l’été prochain et la Coupe du Monde.

Enfin, la FRMF a tenu à remercier l’ensemble des nations ayant participé au tournoi organisé sur son sol. Cette déclaration intervient alors que le climat reste tendu entre les instances sportives des deux pays, le Sénégal ayant de son côté dénoncé une décision « injuste » et annoncé un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).