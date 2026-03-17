Rabat-Moscou, un partenariat stratégique réussi en constante évolution (Vladimir Baibakov)

Il a, dans ce sens, rappelé que le Roi Mohammed VI et le Président Vladimir Poutine avaient signé en 2002, à l’occasion de la première visite du Souverain à Moscou, un partenariat stratégique entre les deux pays. Lors d’une deuxième visite du Souverain dans la capitale russe le 15 mars 2016, les deux chefs d’État avaient signé une déclaration de développement du partenariat stratégique approfondi, outre un nombre de conventions bilatérales, a-t-il ajouté. Il a relevé, à cet égard, que le dialogue politique maroco-russe porte sur divers domaines, comme en témoigne la participation de délégations marocaines de haut niveau aux sommets Russie-Afrique, respectivement à Sotchi en 2019 et à Saint-Petersburg en 2023, notant que la sixième édition du Forum de coopération arabo-russe a eu lieu en décembre 2023 à Marrakech.

Le Maroc demeure l’un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie en Afrique, a-t-il précisé, ajoutant que la 8è réunion de la commission mixte intergouvernementale russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, tenue en octobre dernier à Moscou, a été marquée par la signature d’un nouvel accord dans le domaine de la pêche maritime.

Les relations parlementaires, sportives et culturelles entre le Maroc et la Russie ainsi que la coopération en matière d’enseignement connaissent, elles aussi, une évolution notable, s’est félicité M. Baibakov, faisant état de la hausse continue du nombre de touristes entre les deux pays, à la faveur des vols directs supplémentaires lancés par Royal Air Maroc.

De même, il a mis en avant la coopération entre la Russie et le Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la promotion de la sécurité et la stabilité dans la région, y compris la zone sahélo-saharienne, ajoutant que la Russie soutient l’action du Bureau régional des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT), basé à Rabat.

Par ailleurs, le diplomate russe a déclaré que le renforcement du partenariat au niveau tripartite entre la Russie, le Maroc et l’Afrique contribue à la consolidation des relations bilatérales, favorise le développement du continent africain et renforce son rôle sur la scène internationale, comme en témoignent les résultats de la mise en œuvre des conventions conclues lors des sommets précités.

Ces rencontres constituent des plateformes efficaces pour renforcer le dialogue politique Sud-Sud et la coopération fondée sur les principes d’égalité et de bénéfice mutuel, a-t-il dit. Une telle coopération sert l’intérêt de la Russie qui oeuvre pour le développement de l’Afrique, a-t-il fait observer, rappelant que le Maroc est l’un des principaux investisseurs dans le continent.

Évoquant les trois initiatives lancées par le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique et des pays du Sahel, le diplomate russe a jugé que leur mise en oeuvre contribuera au développement économique du continent et à un règlement plus rapide des problèmes régionaux.

L’Initiative Royale Atlantique porte sur la complémentarité en matière de transport, d’infrastructures et de renforcement du commerce intra-africain, comme elle vise à créer une plateforme institutionnelle pour les pays du littoral atlantique en vue de renforcer la sécurité et la stabilité et de favoriser une économie prospère, a-t-il précisé.

Quant à l’Initiative Royale en faveur de l’accès des pays du Sahel à l’Océan atlantique, elle ambitionne de mettre à la disposition de ces pays les infrastructures du Maroc (autoroutes, chemins de fer, etc.), ce qui permettra de créer de nouvelles opportunités en matière de transport et de logistique, a-t-il enchaîné.

Le projet de gazoduc Afrique-Atlantique fournira des ressources énergétiques accessibles et durables, a-t-il dit, estimant qu’il s’agit d’un facteur essentiel au service de la complémentarité régionale et du développement économique.

S’agissant des moyens de raffermir le partenariat stratégique approfondi maroco-russe après dix ans de sa signature, le diplomate a indiqué que ce partenariat « offre des opportunités non encore exploitées et de larges perspectives prometteuses, grâce au caractère stratégique des relations bilatérales, aux liens d’amitié profonde entre les peuples des deux pays et à la dynamique de nos économies nationales ».

Les deux pays sont déterminés à poursuivre la consolidation de la coopération multidimensionnelle, a-t-il affirmé, notant que les sociétés russes s’intéressent aux projets d’investissement locaux dans les domaines de l’agriculture, de la gestion d’eau, de l’industrie, de la pharmacie, de la construction et du tourisme, outre les grandes stratégies de transformation numérique.

Il est primordial, dans les circonstances actuelles, d’ »instaurer une infrastructure logistique et financière fiable et moderne”, a-t-il estimé, relevant que les domaines d’action prioritaires dans ce sens ont été abordés lors de la réunion de la commission mixte tenue à Moscou.

M. Baibakov a aussi mis en avant les perspectives prometteuses pour développer cette coopération, particulièrement dans le domaine technique, précisant que les visites du Souverain à Moscou en 2002 et 2016 avaient été marquées par la signature de plusieurs conventions bilatérales qui sont aujourd’hui mises en œuvre avec succès. Il a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de prospecter de nouveaux secteurs de coopération, considérant que le sport, notamment le football, à l’heure où le Maroc s’apprête à accueillir la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, figure parmi les domaines susceptibles de contribuer à la consolidation du partenariat stratégique entre Rabat et Moscou.