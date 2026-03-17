Espagne : le Maroc renforce sa position commerciale au port de Castellón

Le Maroc renforce son rôle de partenaire stratégique du port de Castellón, sur la côte est de l’Espagne, avec une hausse de 50 % des échanges commerciaux depuis le début de l’année, selon l’Autorité portuaire de Castellón.

Avec 303.844 tonnes de marchandises traitées à ce jour, le Royaume figure parmi les deux principaux partenaires du port en volume. Cette progression soutenue des échanges commerciaux traduit un renforcement continu des relations économiques et logistiques entre le Maroc et la plateforme portuaire méditerranéenne, souligne la même source.

Selon l’Autorité portuaire, cette dynamique résulte notamment des missions commerciales menées au Maroc, visant à consolider les liens avec les chargeurs et opérateurs logistiques et à stimuler les flux de marchandises.

Grâce à cette performance, le Maroc s’impose comme un levier clé de la stratégie d’internationalisation du port espagnol, illustrant l’efficacité des actions entreprises pour diversifier les échanges et générer de nouvelles opportunités économiques.

Rubén Ibáñez, président de l’Autorité portuaire de Castellón, a souligné que cette progression confirme la pertinence des missions commerciales et leur impact positif sur l’activité économique du port, tout en mettant en lumière le rôle croissant du Maroc dans le dynamisme des échanges en Méditerranée.