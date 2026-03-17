Présence bancaire marocaine en Europe : Abdellatif Jouahri confiant après l’accord avec la France

Le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, s’est dit confiant, mardi à Rabat, quant à la poursuite des activités des banques marocaines en Europe, à la faveur de l’accord conclu avec la France sur l’application de la directive européenne CRD VI.

Validé par la Commission européenne, cet accord permet aux établissements marocains de continuer leurs opérations de relais auprès de leurs clients résidant dans l’Union européenne (UE), sans difficultés majeures, malgré le durcissement du cadre réglementaire applicable aux banques non européennes, a précisé M. Jouahri, lors d’un point de presse à l’issue de la première réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de l’année 2026.

« Le fait que l’accord que nous avons eu avec la France permette à nos banques de continuer l’opération relais sans grosse difficulté est déjà un atout important pour nous », a-t-il dit, soulignant que cet acquis influence « énormément » les positions des autres pays européens.

Dans ce sillage, il a fait savoir que la task force pilotée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, continue de mener des discussions avec plusieurs États membres.

Après un premier déplacement en Hollande et en Belgique, les échanges se poursuivent avec ces deux pays alors que des discussions doivent être engagées prochainement avec l’Espagne et l’Italie, selon le Wali de BAM.

Interrogé sur le e-dirham, M. Jouahri a indiqué qu’un travail soutenu est en cours, avec un horizon de moyen terme pouvant dépasser cinq ans, notant que la priorité reste la réduction de l’usage du cash, parallèlement au développement du paiement mobile et à la digitalisation.

Concernant les perspectives inflationnistes, il a estimé que, sur les trois prochains mois, le taux d’inflation au Maroc devrait rester contenu dans les niveaux prévus, en dépit d’un contexte mondial incertain.