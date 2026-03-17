La guerre au Moyen-Orient déstabilise le transport aérien, les Etats-Unis compris

Le guerre au Moyen-Orient, qui vient d’entamer sa troisième semaine, jette de l’ombre sur le secteur du transport aérien dans le monde, y compris aux Etats-Unis.

A l’origine d’une hausse importante des prix des carburants, notamment du kérosène, la crise actuelle risque de faire grimper les prix des billets d’avion pour les passagers américains, écrit Bloomberg, relevant qu’à cause de l’enlisement de la guerre, ces prix devraient se maintenir à des niveaux élevés.

Citant Chris Sununu, président d’Airlines for America, le groupe professionnel représentant les plus grandes compagnies aériennes américaines, l’agence indique que cette menace risque de se concrétiser si le détroit d’Ormuz, un passage clé pour le transport de pétrole, n’est pas sécurisé d’ici le Memorial Day, jour férié célébré le dernier lundi du mois de mai.

« Si nous avançons de deux mois supplémentaires, je pense que c’est à ce moment-là que vous verrez non seulement une hausse des prix, mais des hausses qui pourraient persister », a prévenu Sununu.

Il a, en outre, mis en garde contre des “répercussions à long terme”, qui risquent d’affecter non seulement l’industrie aérienne, mais aussi le secteur du voyage et du tourisme dans son ensemble, ajoutant que les coûts de carburant représentent environ 25% des coûts d’exploitation totaux d’une compagnie aérienne.

Au niveau mondial, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé ces derniers jours des hausses de tarifs ou la mise en place de surcharges carburant sur leurs billets. A titre d’exemple, le groupe Air France-KLM vient de confirmer une augmentation des prix sur ses liaisons long-courriers.

La compagnie a justifié sa décision par “le contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient qui a entraîné une hausse importante et soudaine des prix des carburants, notamment du kérosène”.

Selon l’indice de référence Platts, le prix moyen mondial du kérosène a atteint près de 168 dollars le baril, soit environ le double des niveaux observés début janvier. Parallèlement, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du pétrole, a brièvement franchi le seuil des 100 dollars, illustrant les tensions sur les marchés énergétiques liées au conflit.