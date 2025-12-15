Coupe Arabe (Qatar-2025): le Maroc en finale avec l’art et la manière

La sélection marocaine de football A’ s’est qualifiée avec l’art et la manière pour la finale de la Coupe Arabe de football (Qatar-2025), en prenant le dessus sur son homologue émiratie (3-0), en match des demi-finales, disputé, lundi au Stade international Khalifa à Al Rayyan.

Dangereux d’entrée de match, sur un tir de Berkaoui stoppé par la défense (7e) et un boulet de canon de Bach à la 12 e minute, les Lions de l’Atlas ont vite imposé leur jeu, acculant l’équipe émiratie à se retrancher dans son camp.

Malgré les contre-attaques émiraties dangereuses, les Marocains ont maintenu leur pression et sont parvenus à ouvrir le score par le biais de Berkaoui, sur un centre de Moussaoui (28e).

Loin de se contenter de ce but, les joueurs de l’équipe nationale ont multiplié les assauts, qui auraient pu donner leur fruit, notamment sur des tirs de Zouhzouh (34e) et Hrimat (38e), limitant par là même le champ d’action des Emiratis qui n’ont pas pu menacer la cage de Mehdi Benabid.

De retour des vestiaires, l’équipe nationale a dû composer avec une domination de la sélection émiratie et a pu résister aux multiples occasions adverses, notamment sur balles arrêtées.

Sektioui a choisi de remanier son groupe, en alignant Achraf Mehdioui, Mahmoud Bentayeg et Abderrazak Hamdallah, en remplacement de Zouhzouh, Azarou et Bach. Des changements qui ont boosté les lignes de l’équipe du Maroc et lui ont permis d’assurer le score.

Ce sont justement les remplaçants qui ont enfoncé le clou en faveur du Maroc, sur un deuxième but de Mehdioui (84e), servi par Hamdallah, qui revient lui-même pour inscrire un troisième but au temps additionnel (90+2).

En finale, prévue le 18 décembre au Stade Lusail, les hommes de Tarik Sektioui affronteront le vainqueur du duel entre l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard et la Jordanie de Jamal Sellami, qui se jouera lundi soir.