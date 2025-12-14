USA : deux morts et huit blessés dans des tirs sur le campus d’une université à Rhode Island

En directInternational
Par
Au moins deux personnes ont été tuées et huit autres grièvement blessées lorsqu’un tireur a ouvert le feu samedi sur le campus de l’Université Brown de Providence, dans l’Etat américain du Rhode Island (nord-est), ont indiqué les autorités.

Le suspect est activement recherché, a affirmé le chef adjoint de la police de Providence, Tim O’Hara, lors d’un point de presse.

La fusillade a eu lieu dans un bâtiment qui abrite les départements d’ingénierie et de physique où plusieurs examens étaient prévus samedi après-midi, a souligné l’université.

Brown est une université privée membre de l’Ivy League et l’un des plus anciens établissements d’enseignement supérieur du pays.

Aucune arme n’a été retrouvée sur les lieux de la fusillade, a ajouté O’Hara.

Les fusillades demeurent un fléau récurrent aux États-Unis, où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite