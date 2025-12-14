USA : deux morts et huit blessés dans des tirs sur le campus d’une université à Rhode Island

Le suspect est activement recherché, a affirmé le chef adjoint de la police de Providence, Tim O’Hara, lors d’un point de presse.

La fusillade a eu lieu dans un bâtiment qui abrite les départements d’ingénierie et de physique où plusieurs examens étaient prévus samedi après-midi, a souligné l’université.

Brown est une université privée membre de l’Ivy League et l’un des plus anciens établissements d’enseignement supérieur du pays.

Aucune arme n’a été retrouvée sur les lieux de la fusillade, a ajouté O’Hara.

Les fusillades demeurent un fléau récurrent aux États-Unis, où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution.