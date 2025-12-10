UNESCO : le caftan marocain entre au Patrimoine immatériel mondial

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, réuni du 8 au 13 décembre 2025 à New Delhi, a validé l’inscription du caftan marocain lors de sa 20e session, une victoire culturelle pour le Maroc après des années de préparation. Ce dossier, déposé en mars 2025 après une première candidature en 2023, a reçu un avis favorable de l’organe d’évaluation, validant que l’élément satisfait aux critères de la Convention de 2003 : une pratique vivante, transmise de génération en génération, portée par des communautés d’artisans (m’almine) et bénéficiant de mesures de sauvegarde nationales.

Le caftan, emblème de l’élégance et de l’identité marocaine, mêle influences arabes, amazighes et juives, évoluant depuis le Moyen Âge avec des tissus comme le khanjar fassi ou le rbati, et des broderies raffinées comme le tarz l’ghorza ou le msawess. Porté lors de mariages, fêtes religieuses et cérémonies, il représente un artisanat séculaire, des motifs géométriques aux coutures à la main, transmis par des ateliers notamment à Fès, Meknès et Marrakech. Cette reconnaissance internationale salue la créativité actuelle des créateurs marocains qui réinventent le caftan tout en respectant ses origines et le préservant de toute appropriation étrangère.