Le magazine américain Variety vante les mérites d’une industrie cinématographique marocaine « florissante »

Le magazine américain Variety a mis en avant les atouts de l’industrie cinématographique « florissante » au Maroc, en soulignant le rôle du Festival international du film de Marrakech en tant que vecteur du rayonnement du cinéma marocain et carrefour de soutien aux talents émergents.

« Le Festival du film de Marrakech s’est développé parallèlement à l’essor de l’industrie cinématographique marocaine. Lorsque le festival a débuté en 2001, la scène locale ne produisait que cinq films par an. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à environ 40, reflétant ainsi la diversité des initiatives visant à encourager et à soutenir les nouvelles générations de talents », souligne le magazine de référence de l’industrie américaine du spectacle.

La publication explique que des programmes tels que « Atlas Workshops » ont joué un rôle déterminant dans la mise en relation des auteurs émergents avec la scène internationale, relevant que des initiatives telles que la Fondation Tamayouz, qui accompagne les réalisatrices marocaines dans leurs projets de films, s’efforcent de supprimer les obstacles à l’accès aux métiers du cinéma.

La Fondation Tamayouz, fondée par trois cinéastes marocaines et deux productrices, propose des formations de base aux femmes intéressées par l’industrie, ainsi qu’un soutien financier et un mentorat dans les domaines de la réalisation, de l’écriture de scénarios, de la production et de la post-production, relève l’article.

Par ailleurs, le magazine s’arrête sur le parcours et les réalisations d’une brochette de jeunes talents marocains qui contribuent, aujourd’hui, au rayonnement du cinéma marocain, dont la productrice Meriame Essadak, l’acteur Driss Ramdi, le réalisateur Youssef Michraf et la cinéaste Leyna Tahiri.

Meriame Essadak, qui s’est lancé dans le cinéma grâce à des programmes d’incubation avec la Foundation Tamayouz et les Atlas Workshops, travaille actuellement sur trois longs métrages, dont le thriller « La Piste » de Mohcine Nadifi, un projet qui a remporté le concours Pitch du Festival du film de Tanger en 2024 et qui figure parmi cinq titres sélectionnés pour une session de coproduction franco-marocaine à Cannes, où il a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs sociétés françaises, écrit le magazine.

S’agissant du jeune acteur Driss Ramdi, la publication rappelle qu’il s’est fait connaître grâce à un second rôle dans le film « Je ne suis pas mort » de Mehdi Ben Attia, qui lui a valu une place sur la liste des nominations pour le prix César du meilleur espoir masculin, notant que depuis, il s’est construit une carrière solide avec des rôles dans « Baden Baden » de Rachel Lang, « Escape from Raqqa » d’Emmanuel Hamon et « Un homme bien » d’Emmanuel Finkiel.

Evoquant le parcours du jeune réalisateur Youssef Michraf, le magazine rappelle que son premier long métrage « Sweet Disposition », dont le projet a été présenté aux Atlas Workshops en 2021, a remporté le Prix international Artekino, révélant que le réalisateur travaille actuellement sur des projets prometteurs à Los Angeles.

Concernant Leyna Tahiri, Variety magazine relève qu’elle avait occupé le poste de responsable du développement pour les scénaristes David Elkaïm et Vincent Poymiro de la série « In Therapy », avant de se tourner vers la télévision marocaine, contribuant à des séries dramatiques tout en développant ses propres projets personnels, dont le long métrage « Earth and Ashes » présenté cette année aux Atlas Workshops.