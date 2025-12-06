L’Europe emboîte le pas aux États-Unis : un tournant décisif face à l’organisation des Frères musulmans

L’Europe semble aujourd’hui s’engager résolument sur la voie tracée par les États-Unis dans sa gestion de la question des Frères musulmans. Longtemps marquée par l’hésitation, la position européenne connaît désormais une inflexion notable, stimulée par la décision américaine d’initier un processus de désignation de la confrérie comme organisations terroristes.

Ce geste de Washington a agi comme un catalyseur, offrant aux capitales européennes le cadre politique et intellectuel nécessaire pour adopter une posture plus ferme à l’égard de l’islam politique.

En choisissant d’assumer pleinement une approche fondée sur la dimension idéologique du mouvement, les États-Unis ont profondément influencé le débat au sein de l’Union européenne. Pour de nombreux responsables européens, la lecture américaine des menaces frériste, qui met l’accent sur la portée politique de son projet et sur la menace qu’il ferait peser sur les démocraties, a permis de briser un tabou et de faciliter un changement de paradigme. L’enjeu n’est plus perçu comme un simple problème communautaire ou religieux, mais comme une question de sécurité nationale.

Cette évolution s’observe particulièrement en Autriche, qui fut la première en Europe à interdire officiellement la confrérie en 2021. Vienne justifie cette décision par la stratégie d’entrisme que la mouvance développe au sein des institutions et de la société. Dans le même esprit, la France, sans avoir encore proclamé l’interdiction formelle, mène une politique de fermeté croissante : dissolution d’associations accusées de relayer une idéologie incompatible avec les valeurs républicaines, fermeture d’instituts éducatifs, vigilance accrue à l’égard des structures soupçonnées d’être des vecteurs d’influence frériste. Les autorités françaises admettent désormais que la présence des Frères musulmans constitue une menaces pour l’unité nationale.

En Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, les services de renseignement adoptent progressivement la même grille de lecture que Washington. Ils soulignent que la menace ne provient pas tant d’actes violents que de la capacité du mouvement à façonner des réseaux d’influence, à créer des espaces sociaux autonomes et à promouvoir une vision du monde qui s’écarte de celles des démocraties. Ces États ne suivent pas exactement les mêmes méthodes, mais leur diagnostic converge avec celui des Américains : la confrérie représente une menace sécuritaire et idéologique à l’Europe.

Le tournant européen s’explique ainsi par une redéfinition de la nature même du risque. Il ne s’agit plus de traquer uniquement des comportements criminels ou terroristes, mais d’identifier un projet politique global jugé incompatible avec les fondements institutionnels et culturels démocratique. Cette évolution traduit de manière évidente l’influence croissante de la stratégie américaine sur les approches européennes.

l’Europe s’aligne sur la position américaine, non par mimétisme, mais parce que Washington a posé les bases intellectuelles et sécuritaires d’un débat désormais assumé à Bruxelles, Paris, Vienne et Berlin. En reconsidérant la place des Frères musulmans dans l’espace public, les Européens prennent un tournant historique dont les conséquences politiques et sociales ne manqueront pas de façonner la relation entre l’Europe et l’islam politique pour les années à venir.