Mondial 2026 de football: Le Maroc dans le groupe C avec le Brésil, l’Écosse et Haïti

Le Maroc a hérité du Brésil, l’Écosse et Haïti dans le groupe C du Mondial 2026 de football, au terme du tirage au sort effectué, vendredi, au Kennedy Center à Washington.

La cérémonie du tirage au sort s’est déroulée en présence du président américain, Donald Trump, du Premier ministre canadien, Mark Carney, et de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, dont les pays sont les co-organisateurs de la Coupe du monde 2026, outre les délégations représentant les pays qualifiés.

Le Mondial 2026 promet d’être « la Coupe du Monde la plus grande jamais organisée », a affirmé, à cette occasion, le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Les 42 pays déjà qualifiés seront rejoints en mars par six barragistes, pour porter à 48 le nombre de participants, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

Cette édition inédite de la Coupe du monde est la première à être organisée conjointement par trois pays ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.

Voici la composition des groupes :

Groupe A : Mexique – Corée du Sud – Afrique du Sud – Vainqueur du barrage Europe D (Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande)

Groupe B : Canada – Suisse – Qatar-Vainqueur du barrage Europe A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine)

Groupe C : Brésil – Maroc – Ecosse – Haïti

Groupe D : Etats-Unis – Australie – Paraguay – Vainqueur du barrage Europe C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)

Groupe E : Allemagne – Equateur – Côte d’Ivoire – Curaçao

Groupe F : Pays-Bas – Japon – Tunisie – Vainqueur du barrage Europe B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)

Groupe G : Belgique – Iran – Égypte – Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne – Uruguay – Arabie saoudite – Cap-Vert

Groupe I : France – Sénégal – Norvège – Vainqueur du barrage Fifa 2 (Bolivie, Irak ou Suriname)

Groupe J : Argentine – Autriche – Algérie – Jordanie

Groupe K : Portugal – Colombie – Ouzbékistan – Vainqueur du barrage Fifa 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou RD Congo)

Groupe L : Angleterre – Croatie – Panama – Ghana

Les 48 nations participantes sont réparties en douze poules de quatre équipes dont les deux premières seront directement qualifiées pour les 16e de finale. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau.

Le match d’ouverture est programmé le 11 juin au stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium dans le Grand New York.

Seize stades accueilleront les matchs de la compétition (onze aux Etats-Unis, trois au Mexique et deux au Canada).