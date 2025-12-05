Donald Trump, « Prix de la paix de la FIFA »

Le tout premier « Prix de la paix de la FIFA » a été décerné, vendredi à Washington, au président américain Donald Trump pour ses efforts et initiatives en faveur de la paix dans le monde, à l’occasion de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026.

Selon la FIFA, cette distinction récompense « les énormes efforts des personnes qui unissent les gens et donnent de l’espoir aux générations futures ».

S’exprimant à cette occasion, M. Trump a qualifié cette distinction de « l’un des plus grands honneurs » de sa vie, tout en évoquant ses efforts visant à résoudre les conflits et sauver des vies dans différentes régions du monde.

Il a cité, à ce propos, l’accord de paix singé la veille à Washington par les présidents du Rwanda et de la République Démocratique du Congo (RDC).

« Plus de dix millions de personnes ont été tuées au Congo, et nous avons évité que dix millions supplémentaires ne périssent », a dit le président américain.

Evoquant, par ailleurs, l’organisation du Mondial 2026, le locataire de la Maison Blanche a tenu à saluer le travail effectué par le patron de la FIFA et l’engagement des pays partenaires, en particulier le Canada et le Mexique, co-organisateurs de cet événement planétaire au côté des Etats-Unis.

Pour sa part, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué que le « prix de la paix de la FIFA » sera décerné chaque année à une personnalité éminente qui « incarne un engagement sans faille en faveur de la paix et de l’unité dans le monde grâce à son leadership et à ses actions remarquables ».