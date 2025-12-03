Le CCME lance le premier chatbot dédié à la diaspora marocaine

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a annoncé le lancement officiel de son nouvel assistant virtuel intelligent « Goul-IA » (Dis-moi), un chatbot interactif multilingue qui peut être interrogé et répondre dans différentes langues aux questions propres aux Marocains du monde.

Accessible en ligne via le site web du CCME (www.ccme.org.ma), ce service numérique offre des réponses claires, actualisées et en temps réel aux requêtes les plus fréquemment posées par les membres de la communauté marocaine de l’étranger, relève le CCME dans un communiqué.

Goul-IA couvre un large éventail de thématiques, telles que le droit de la famille, le droit immobilier, la fiscalité, l’investissement, la retraite et diverses autres démarches administratives.

Conçu pour simplifier l’accès à l’information, cet outil interactif, dont le contenu est vérifié par deux avocats marocains du Maroc et de France et conforme aux exigences de la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP), « assure une assistance continue, rapide et accessible 24h/24 et 7j/7, partout dans le monde », ajoute la même source.

Ce chatbot est l’aboutissement d’un travail d’analyse des nombreuses doléances et demandes d’information reçues par le Conseil au cours des dernières années. Il s’inscrit dans la dynamique de transformation numérique engagée par le CCME et témoigne de la volonté de l’institution de rendre l’information publique plus accessible et plus proche des Marocains du monde, à travers une approche inclusive et multilingue.

Goul-IA vise également à renforcer le lien entre le Maroc et ses citoyens en créant un pont digital dynamique, adapté aux attentes d’une communauté toujours plus connectée et plus exigeante, conclut le communiqué.

Le CCME invite l’ensemble des Marocains du monde ainsi que ses partenaires à tester cet outil actuellement en phase d’expérimentation et à partager leurs remarques. Ces retours sont essentiels pour assurer l’amélioration continue de ce service, conclut le communiqué.