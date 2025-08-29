Le Figaro invite à faire cap sur le Maroc en automne

«Cet automne, cap sur un Maroc méconnu, entre découvertes gastronomiques, paysages à couper le souffle et pépites arty », écrit le média français qui partage sur la page voyage de son site web ses cinq « meilleures idées » pour cette escapade « au goût du Maroc ».

Déguster les produits du terroir dans les environs de Fès au rythme d’escales gustatives inédites, se gorger d’art et de culture à Tanger, se balader dans des vallées de paradis de l’Anti-Atlas au départ de Taroudant, tisser un fil entre les sites antiques du Royaume ou goûter les charmes de l’arrière-saison sur « la Riviera marocaine » (entre Fnideq et Martil)… sont autant de haltes rivalisant de charmes suggérées aux lecteurs.

Le guide du Figaro invite en premier lieu à savourer les produits du terroir autour de Fès, où collines, montagnes et vallées tapissées de vergers « regorgent de haltes propices à des itinéraires gourmands ».

Il recommande ensuite de profiter de l’arrière-saison sur la Riviera marocaine, en jetant l’ancre à Tamuda Bay : 35 kilomètres de sable fin qui s’étirent entre Fnideq et Martil à 1h30 de Tanger sur fond de contreforts des montagnes du Rif.

« Côté Méditerranée, on fait le plein de plaisirs maritimes, des bains dans une eau divinement translucide aux festins de sardines grillées, et côté terre on pioche dans un riche catalogue de balades culture et nature : randonnées dans les montagnes de l’arrière-pays, visites de Tétouan, la plus andalouse des médinas marocaines classée par l’Unesco, ou excursion jusqu’à Chefchaouen, charmante bourgade du Rif dont le lacis de ruelles bleutées distille un charme inépuisable », détaille la critique.

Elle conseille aussi de « remonter aux sources du Maroc antique » de Lixus à Volubilis, le célèbre site archéologique classé par l’Unesco et « l’un des témoins majeurs de la civilisation romaine en Afrique du nord », avant de prolonger l’expérience avec des randonnées dans « des vallées de paradis » autour de Taroudant, offrant à découvrir «des canyons découpant leurs arêtes ocre sur fond d’azur, des arganiers griffant le ciel de leurs branches tortueuses, des oasis verdoyantes striées de séguias, les canaux d’irrigation traditionnels ».

« Dans un rayon de moins d’1 h de voiture, les environs de Taroudant forment une collection de paysages uniques où il fait bon randonner à pied à l’arrière-saison », conclut Le Figaro dans son article-découverte.