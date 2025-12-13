Trois Américains tués en Syrie : Trump promet des représailles

Trois autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, perpétrée par un tireur de Daech, ont indiqué le Commandement central américain (Centcom) et le Pentagone, ajoutant que l’assaillant a été abattu.

« Nous riposterons », a déclaré Trump à des journalistes à la Maison Blanche.

« La mission des soldats s’inscrivait dans le cadre des opérations antiterroristes en cours contre Daech dans la région », a affirmé, de son côté, Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué publié sur X.

Pour sa part, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Shaibani, a condamné l’attaque. « Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au gouvernement et au peuple américains, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », a écrit al-Shaibani sur X.

Les troupes américaines opèrent depuis des années dans plusieurs régions de la Syrie, notamment dans la province de Homs.

Des hélicoptères américains sont intervenus pour évacuer les blessés vers la base d’al-Tanf (est) après l’attaque, a rapporté l’agence de presse officielle syrienne SANA.