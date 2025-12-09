CAN 2025 : les nations qualifiées et leurs parcours historiques (encadré)

Voici les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, accompagnées de leurs précédentes participations et de leurs meilleures performances :

Afrique du Sud : 12ᵉ participation, champion en 1996

Algérie : 21ᵉ participation, championne en 1990 et 2019

Angola : 10ᵉ participation, quarts de finale en 2008, 2010 et 2023

Bénin : 5ᵉ participation, quarts de finale en 2019

Botswana : 2ᵉ participation, phase de groupes en 2012

Burkina Faso : 14ᵉ participation, finaliste en 2013

Cameroun : 22ᵉ participation, champion en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017

Comores : 2ᵉ participation, huitièmes de finale en 2021

Côte d’Ivoire : 26ᵉ participation, championne en 1992, 2015 et 2023

Égypte : 27ᵉ participation, championne en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010

Gabon : 9ᵉ participation, quarts de finale en 1996 et 2012

Guinée équatoriale : 5ᵉ participation, 4ᵉ place en 2015

Mali : 14ᵉ participation, finaliste en 1972

Maroc : 20ᵉ participation, champion en 1976

Mozambique : 6ᵉ participation, phase de groupes en 1986, 1996, 1998, 2010 et 2023

Nigeria : 21ᵉ participation, champion en 1980, 1994 et 2013

Ouganda : 8ᵉ participation, finaliste en 1978

République Démocratique du Congo : 21ᵉ participation, championne en 1968 et 1974

Sénégal : 18ᵉ participation, champion en 2021

Soudan : 10ᵉ participation, champion en 1970

Tanzanie : 4ᵉ participation, phase de groupes en 1980, 2019 et 2023

Tunisie : 22ᵉ participation, championne en 2004

Zambie : 19ᵉ participation, championne en 2012

Zimbabwe : 6ᵉ participation, phase de groupes en 2004, 2006, 2017, 2019 et 2021.