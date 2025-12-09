Le CNDH sensibilise à la cyberviolence à l’égard des femmes

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a lancé une série de témoignages inspirés de faits observés, dans les espaces numériques et en dehors, afin de jeter la lumière sur les formes de cyberviolence à l’encontre des femmes, dans le cadre de la campagne nationale « Mansektouch Ala Al Ounf » pour l’année 2025.

S’étalant sur une période de 16 jours, cette initiative vise à sensibiliser, informer et interagir directement avec les citoyennes et les citoyens autour de ce phénomène qui touche différentes catégories de femmes (journalistes, migrantes, politiciennes, étudiantes, créatrices de contenu, femmes d’affaires et femmes et filles en situation de handicap), indique un communiqué du CNDH.

Durant cette période, 16 vidéos et témoignages seront exposés pour sensibiliser aux formes de violence numérique contre les femmes et les filles et souligner l’impact de cette « pandémie silencieuse » qui ne menace pas seulement la gent féminine, mais la société dans son ensemble, fait savoir la même source.

Le Conseil avait lancé une grande campagne nationale comprenant des vidéos de sensibilisation conçues à l’aide de techniques non conventionnelles (spots en « motion design » et génération de personnages dans des contextes marocains par des systèmes d’intelligence artificielle), ainsi qu’un débat et une conférence nationale sur la violence facilitée par la technologie à l’égard des femmes et des filles, rappelle-t-on.

Le CNDH a également organisé la première projection lumineuse (mapping) sur la thématique des droits humains, ainsi que des galeries et expositions dans trois grandes places publiques à Rabat, à savoir Mahaj Riad, Avenue Mohammed V (devant le Parlement) et la Place de la Gare de Rabat-Agdal, précise le communiqué, ajoutant que toutes les vidéos et tous les supports de la campagne intègrent la langue des signes.

Dans le même cadre, une caravane nationale lancée par le CNDH a sillonné les 12 régions en partant de la ville de Dakhla pour faire escale ce mardi 9 décembre à Al Hoceima, avant de clôturer son périple mercredi à Kénitra.

La campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, organisée pendant 16 jours dans 12 régions et 12 villes, sera marquée par des débats et échanges avec les citoyens au sujet de menaces émergentes et complexes qui portent atteinte aux droits des femmes et des filles.