Coupe arabe (Qatar-2025) : le Maroc se qualifie pour les quarts de finale aprÃ¨s sa victoire face Ã lâ€™Arabie saoudite (1-0)

Lâ€™Ã©quipe nationale du Maroc Aâ€™ a poinÃ§onnÃ© son billet pour les quarts de finale de la Coupe arabe de football (Qatar-2025) aprÃ¨s sa victoire face Ã lâ€™Arabie saoudite sur le score de 1 but Ã 0, en match de la troisiÃ¨me journÃ©e du groupe B, disputÃ© lundi au stade de Lusail Ã Doha.

Le but de la victoire des Lions de lâ€™Atlas a Ã©tÃ© inscrit par Karim El Berkaoui Ã la 11e minute de jeu.

Lâ€™Arabie saoudite a eu lâ€™occasion dâ€™Ã©galiser suite Ã un penalty Ã la 69e minute, mais Abdullah Al Hamdan nâ€™a pas rÃ©ussi Ã le transformer en but.

Avec cette victoire, lâ€™Ã©quipe nationale du Maroc termine la phase de groupes en premiÃ¨re position avec 7 unitÃ©s, suivie de lâ€™Arabie saoudite (6 pts), du Sultanat dâ€™Oman (4 pts) et des Comores (0 pt).

Le Maroc affronte, jeudi prochain, son homologue syrienne aux quarts de finale au stade international Khalifa Ã Doha (17h30 GMT+1).

Au dÃ©but du match, les Ã©lÃ©ments nationaux ont eu du mal Ã dÃ©gager le ballon en raison de la pression intense de l’Arabie saoudite qui a failli ouvrir le score dÃ¨s la 6e minute par l’intermÃ©diaire de son attaquant Murad Al-Hawasawi, dont la frappe a heurtÃ© la barre transversale du gardien marocain Mehdi Benabid.

Le Onze national a rapidement rÃ©pliquÃ© avec une contre-attaque pour parvenir Ã ouvrir le score par le biais dâ€™El Berkaoui, qui a profitÃ© d’une passe dÃ©cisive du cÃ´tÃ© droit de son coÃ©quipier Tarik Tissoudali (11e).

Cet avantage a boostÃ© les joueurs de lâ€™Ã©quipe nationale qui a su gÃ©rer la montÃ©e en puissance des saoudiens qui ont tentÃ© de trouver la faille pour Ã©galiser, mais sâ€™Ã©tait sans compter sur la vigilance des coÃ©quipiers du capitaine Mohamed Rabie Hrimat.

De retour des vestiaires, le sÃ©lectionneur de lâ€™Arabie saoudite, HervÃ© Renard, a effectuÃ© quatre changements Ã la 61e minute dans une tentative de percer la ligne dÃ©fensive marocaine qui a bataillÃ© pour garder son filet intact.

De son cÃ´tÃ©, le sÃ©lectionneur national, Tarik Sektioui a consolidÃ© la ligne dÃ©fensive du Maroc en alignant Mohamed Moufid, Mahmoud Bentayek, Achraf Mahdioui et Marouane Louadni.

Dans lâ€™autre match de ce groupe, le Sultanat dâ€™Oman sâ€™est imposÃ© face aux Comores sur le score de 2 buts Ã 1.