Remise à Zineb Mekouar, Prix Henri de Régnier de l’Académie française

La romancière marocaine Zineb Mekouar s’est vu remettre, jeudi à Paris, le prix Henri de Régnier pour le soutien à la création littéraire de l’Académie française pour son deuxième roman « Souviens-toi des abeilles », paru dans les éditions Gallimard.

Lors d’une séance publique solennelle consacrée à la remise des prix littéraires, présidée par le Secrétaire perpétuel de l’Académie française, Amine Maalouf, la jeune écrivaine s’est vu décerner cette distinction prestigieuse au milieu des applaudissements des académiciens et du public.

Dans sa présentation de l’œuvre primée, Dominique Bona, directrice en exercice de l’Académie française, a salué un roman sur « la transmission, sur la féerie de la nature et sur l’amour meurtri qui nous a touchés ».

Et d’ajouter que « son écriture simple, subtile nous a impressionnés », relatant l’histoire d’un petit garçon, trop tôt confronté à un drame, qui reçoit de son grand-père un savoir ancestral, dans un village du Sud marocain où « se trouve le plus vieux rucher du monde ».

Outre sa portée littéraire, « Souviens-toi des abeilles » de Zineb Mekouar rencontre déjà un succès en France où il impressionne de par la démarche poétique singulière de l’auteure qui aborde avec douceur et finesse la problématique du changement climatique.

Le roman figurait notamment parmi les « coups de cœur de l’été 2024 » de l’Académie Goncourt ainsi que sur la première sélection du Prix Jean Giono 2024.

Il a aussi reçu le prix Folire 2025, mettant en avant l’importance de la santé mentale dans le vivre-ensemble.

Zineb Mekouar est née à Casablanca en 1991. Elle vit à Paris depuis 2009. Son premier roman, « La poule et son cumin », (JC Lattès, 2022), a fait partie des finalistes du Goncourt du premier roman 2022 et figuré sur la liste des « coups de cœur de l’été 2022 » de l’Académie Goncourt.