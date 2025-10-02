Le Roi Mohammed VI préside une veillée religieuse pour le 27e anniversaire de la disparition de Feu le Roi Hassan II

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine (Commandeur des croyants), accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé, jeudi au Mausolée Mohammed V à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 27e anniversaire de la disparition du Feu le Roi Hassan II.

A cette occasion, le souverain, s’est recueilli sur la tombe de Feu le Roi Hassan II.

Ont assisté à cette veillée, le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, les Conseillers du Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l’Etat-Major général des Forces Armées Royales, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.