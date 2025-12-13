Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale

Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en 2025, va affronter le club brésilien de Flamengo, mercredi prochain à Doha, en finale de la Coupe intercontinentale de football.

Les Brésiliens ont décroché leur ticket pour la final en s’imposant 2 à 0 face aux Egyptiens de Pyramids FC, samedi à Al-Rayyan (Qatar).

Les hommes de Filipe Luis ont pris l’avantage contre le club égyptien dès la 24e minute de jeu grâce à Leo Pereira, alors que Danilo a inscrit le but du break au retour des vestiaires (52e).

Vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo retrouvera au Qatar le PSG , directement qualifié pour la finale en tant que tenant du titre de la Ligue des champions.

La Coupe intercontinentale réunit les vainqueurs de la C1 des six confédérations dans un format resserré pour ne pas faire de l’ombre à la Coupe du monde des clubs à 32 équipes, organisée tous les quatre ans par la FIFA.

