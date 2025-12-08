Un spectacle italo-marocain reçoit le prix « Mercurio Alato » du ministère italien des Affaires étrangères

Un spectacle italo-marocain, présenté lors de l’édition 2025 du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, a reçu le prix “Mercurio Alato” du ministère italien des Affaires étrangères, considéré comme l’’’Oscar’’ de la diplomatie culturelle italienne.

Cette distinction, qui récompense chaque année l’événement le plus remarquable organisé par le réseau culturel du ministère italien des Affaires Étrangères à travers le monde, vient réaffirmer la richesse du dialogue culturel entre l’Italie et le Maroc, selon la Fondation Esprit de Fès, qui organise le festival des musiques sacrées.

Ce réseau, composé de 88 instituts italiens de culture présents sur les cinq continents, organise plusieurs milliers d’événements par an pour promouvoir la langue, l’art et la créativité italienne à travers le monde, le dialogue interculturel.

Ainsi, lors de l’édition 2025 du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, l’Ambassade d’Italie au Maroc, l’Institut Culturel de Rabat et la Fondation Esprit de Fès ont présenté un concert unique mêlant musique baroque italienne et tradition arabo-andalouse. Cette rencontre artistique des maîtres Antonio Greco et Mohamed Briouel, fruit d’un dialogue entre musiciens italiens et marocains, a illustré la vocation universelle du festival : faire dialoguer les cultures à travers la musique.

Le jury a salué la portée symbolique de ce concert, sa qualité artistique et la force de son message d’unité et de dialogue interculturel et des religions.

« Je me réjouis profondément de cette reconnaissance qui met en valeur la qualité du travail accompli par l’institut italien de la Culture de Rabat et la richesse du dialogue culturel entre l’Italie et le Maroc », a réagi M. Pasquale Salzano, Ambassadeur d’Italie au Royaume du Maroc, cité par un communiqué de la fondation Esprit de Fès.

Il a relevé que le concert présenté à Fès a uni des traditions musicales qui, bien que différentes, partagent un même esprit d’ouverture et de recherche d’harmonie, ajoutant que ce prix témoigne de la force de la coopération culturelle entre nos deux pays et nous encourage à poursuivre ensemble des projets qui rapprochent les sociétés et valorisent notre patrimoine partagé.

« Cette distinction par le ministère italien des Affaires étrangères nous honore et marque la reconnaissance internationale du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, un événement qui promeut l’esprit de tolérance et de paix », a commenté, pour sa part, Abderrafie Zouitene, Président de la Fondation Esprit de Fès.

De son côté, la directrice de l’Institut Culturel Italien, Mme Carmela Callea, s’est dite « particulièrement honorée de ce prix décerné par le ministère des Affaires étrangères italien et de la RAI à cette fusion exceptionnelle qui a combiné deux genres artistiques différents, les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi et la musique andalouse.

Et d’ajouter que cette fusion « s’est déroulée dans un lieu magnifique, Bab El Makina, dans le cadre d’un festival dédié à la musique sacrée qui rapproche les cultures et favorise le dialogue interculturel ».

Le rôle de la ville de Fès comme carrefour historique de rencontres spirituelles et celui du Festival des Musiques Sacrées du Monde créé en 1994 comme creuset d’un dialogue fructueux, sont une fois de plus distinguée par cette récompense prestigieuse, se félicite la Fondation Esprit de Fès.