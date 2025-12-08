Lekjaa: l’expérience marocaine consacre le rôle stratégique de l’écosystème sportif dans le développement socio-économique

L’expérience marocaine dans le domaine du football s’érige en modèle consacrant le rôle stratégique de l’écosystème sportif dans le développement socio-économique, a affirmé, lundi à Rabat, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Intervenant à l’ouverture de la 4e édition des Journées africaines de l’investissement et de l’emploi, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Lekjaa a indiqué que la réforme de l’écosystème footbalistique national a été lancée de manière effective suite au message Royal adressé aux participants aux Assises de Skhirat en 2008, et qui a tracé une feuille de route claire et détaillée pour la restructuration du sport au Maroc.

La création de l’Académie Mohammed VI de football incarne cette orientation, a-t-il souligné, précisant que l’Académie représente désormais un véritable vivier de talents qui a contribué à la formation de joueurs professionnels qui brillent dans les plus grandes compétitions sportives internationales, ce qui reflète la pertinence de la vision adoptée à cet égard, à moyen et à long termes.

Cette approche visant à faire du sport, et du football en particulier, une locomotive stratégique du développement socio-économique, requiert d’investir dans l’encadrement des différentes catégories d’âge, a-t-il fait observer, rappelant l’effort exceptionnel consenti dans ce sens par le Maroc à travers la mobilisation de cadres qualifiés.

Dans la même veine, M. Lekjaa a relevé que la gouvernance de cet écosystème demeure une condition essentielle pour l’aboutissement de ce processus, soulignant la nécessité d’adapter le cadre juridique régissant le football aux changements en cours, étant donné que cette discipline « n’est plus une activité aux ressources limitées, mais un système économique à part entière, d’où la nécessité de la modernisation des mécanismes de gestion ».

De son côté, le ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation, Azzedine El Midaoui, a relevé que cette rencontre offre une vision claire sur les leviers du succès du football national, notant que ces exploits « ne sont en aucun cas le fruit du hasard, mais le résultat d’un processus stratégique fondé sur une analyse complète des différentes composantes de l’écosystème, depuis la formation et les infrastructures jusqu’aux technologies modernes et l’analyse des performances, en passant par la gouvernance et les dimensions sociales, économiques et sportives.

Le défi actuel consiste à accompagner les mutations nationales et internationales et à moderniser les modèles de gouvernance et de gestion au sein des institutions, a-t-il poursuivi, insistant sur l’importance de développer les cadres pour créer de la richesse et contribuer efficacement au développement.

Pour sa part, le président de l’Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Rhachi, a souligné que l’économie du sport, dont le football, s’affirme comme une voie prometteuse pour soutenir la dynamique de développement, attirer les investissements, créer des opportunités d’emplois et améliorer les indicateurs sociaux et économiques.

Et d’ajouter que le football n’est plus une simple pratique sportive, mais une industrie économique, un symbole d’appartenance, un pilier du « Soft Power » du Maroc et un moyen efficace de renforcer l’intégration sociale et continentale.

Après avoir mis en lumière le potentiel dont dispose le continent en termes de capital humain jeune, de ressources naturelles abondantes et d’énergies créatives prometteuses, mais insuffisamment exploités, M. Rhachi a insisté sur le rôle pivot de l’Université, en tant qu’acteur stratégique dont le rôle ne se limite pas à l’enseignement, mais s’étend à la contribution à l’élaboration des politiques publiques et à la construction de visions d’avenir.

La 4e édition des Journées africaines de l’investissement et de l’emploi constitue une étape importante dans le processus de coopération universitaire africaine et une occasion d’engager une réflexion collective sur le sport, l’autonomisation des jeunes et la construction d’une économie durable.

Le Doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi, Omar Hniche, a mis en avant, quant à lui, le rôle de l’université marocaine en termes de production du savoir, ainsi que sa contribution aux politiques publiques et son apport au développement national et continental.

Aussi, il a émis le souhait que cet évènement constitue l’occasion d’amorcer des débats scientifiques approfondis sur la réalité du sport africain et d’élaborer des propositions au service des politiques publiques.

Placé sous le thème « Sport et développement en Afrique: Le football comme vecteur d’inclusion socio-économique », cet événement de deux jours organisé par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales -Souissi, en partenariat avec la FRMF, ambitionne d’examiner les conditions nécessaires pour faire du sport africain, notamment du football, un pilier structurant d’un modèle de développement durable, inclusif et intégré.

Il met également l’accent sur la mobilisation de ressources innovantes, l’adaptation des politiques publiques et l’intégration des technologies appropriées, ainsi que sur le renforcement des coopérations régionales.