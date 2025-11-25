Près de 42 millions d’Américains ont recours aux coupons alimentaires pour se nourrir

Le Programme d’aide alimentaire supplémentaire (SNAP), dit aussi « Food Stamps » (coupons alimentaires), est devenu une bouée de sauvetage pour près de 42 millions d’Américains face à la cherté de la vie et la hausse inédite des prix du panier alimentaire aux Etats-Unis.

Ce programme fédéral destiné aux ménages à faible revenu permet aux bénéficiaires de recevoir des allocations mensuelles sur une carte EBT (Electronic Benefit Transfer), une carte de débit rechargeable utilisée pour l’achat des produits frais, des viandes, des produits laitiers et autres produits d’épicerie.

Considéré comme le plus important du genre aux États-Unis, ce programme a récemment fait l’objet d’une intense bataille politique entre Républicains et Démocrates au Congrès pendant la plus longue paralysie budgétaire de l’histoire du pays (43 jours), suite à la suspension du versement des aides, faute d’un accord sur le budget fédéral.

Alors que des voix se sont élevées pour réclamer le maintien des subventions au panier alimentaire, le programme a fait l’objet d’une autre bataille, cette fois judiciaire, dont l’issue a été tranchée par la Cour suprême en faveur de l’administration fédérale après avoir autorisé la prolongation du gel des aides pendant toute la durée du blocage budgétaire.

La décision de la Cour suprême a eu un impact considérable sur des millions d’Américains confrontés à une hausse sans précédent du coût de la vie due notamment à l’inflation et aux répercussions des droits de douane imposés sur de nombreux produits de grande consommation.

L’alimentation saine, une priorité

Les statistiques du ministère américain de l’Agriculture démontrent que 13,5 % des ménages américains (18 millions) ont souffert d’insécurité alimentaire à un moment donné en 2023, soit une augmentation par rapport aux 12,8 % de l’année précédente.

Pour faire face aux nombreux déséquilibres liés à l’alimentation, le ministère fédéral œuvre avec les gouvernements locaux à la mise en œuvre de 16 programmes fédéraux d’aide alimentaire, dont celui des coupons alimentaires, qui aide considérablement les ménages à faibles revenus.

Les données officielles montrent également que le programme des Food Stamps, lancé en 1964, représentait 70 % des dépenses fédérales liées à l’aide alimentaire en 2024, soit un total de 99,8 milliards de dollars pour quelque 41,7 millions de bénéficiaires.

Pour la nutritionniste Susan Gross, ce programme constitue un moteur important de l’économie américaine vu qu’il permet aux bénéficiaires d’acheter des produits directement auprès des agriculteurs et producteurs locaux, créant ainsi une double action bénéfique pour les ménages vulnérables et les circuits alimentaires de proximité.

Dans un article publié par la « Bloomberg School of Public Health » de l’Université Johns Hopkins, la nutritionniste explique que le programme contribue à rendre les aliments sains plus accessibles en améliorant l’accès à une alimentation nutritive, contribuant ainsi à la santé et au bien-être général.

Réformes en cours

Pendant toute la durée de la paralysie budgétaire, la presse américaine a largement relayé les conséquences directes du gel des aides alimentaires complémentaires sur les ménages des bénéficiaires du programme, ainsi que sur les commerces de détail qui ont vu leur clientèle diminuer ou réduire les achats.

Après la crise du blocage budgétaire, qui a démontré l’importance de ce programme pour la sécurité alimentaire des Américains, les législateurs se sont empressés d’inclure dans le budget de l’Etat une ligne de financement pour le l’aide alimentaire fédérale jusqu’en septembre 2026, ce qui garantira son maintien en cas de nouveau blocage budgétaire à la fin du mois de janvier, date à laquelle le projet de budget prochain sera voté.

Parallèlement, le ministère de l’Agriculture a récemment annoncé son intention de mettre à jour la base de données de tous les bénéficiaires de ce programme, afin de lutter contre les fraudes qui pourraient entacher les critères d’éligibilité.

Cette décision se heurte actuellement à l’opposition de ceux qui estiment que les mesures d’accompagnement alourdissent les difficultés administratives auxquelles sont confrontées les ménages à faibles revenus dépendant du programme.

Force est de constater que ce programme constitue un indicateur clé de la santé de l’économie américaine, vu que le nombre des participants varie en fonction de la situation économique du pays et du pouvoir d’achat des ménages.