Billetterie du Mondial 2026: la FIFA annonce l’ouverture du tirage de sélection aléatoire

La FIFA a annoncé, jeudi, le lancement d’une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du Monde 2026, fondée sur un tirage de sélection aléatoire et ouverte jusqu’au 13 janvier 2026.

Cette troisième étape de vente constitue la première occasion pour les supporters de demander des billets pour des matches individuels en connaissant les affiches, les horaires et les sites, le calendrier ayant été publié le 6 décembre, précise la faîtière du football mondial dans un communiqué.

Près de deux millions de billets ont déjà été attribués lors de la prévente Visa et du tirage anticipé précédent, qui s’est achevée le mois dernier.

La FIFA souligne que le moment d’inscription n’a aucune influence sur les chances d’être tiré au sort, et que les prix restent identiques durant toute la phase. Les supporters doivent se connecter avec un identifiant FIFA, ou en créer un, sur FIFA.com/tickets, unique plateforme officielle pour la billetterie du tournoi.

Les fans peuvent choisir les matches souhaités, les catégories et le nombre de billets, dans la limite des quotas par foyer. En cas d’attribution totale ou partielle, les demandeurs seront informés par e-mail et le montant correspondant sera automatiquement prélevé en février. Une attribution partielle signifie que seuls certains matches parmi ceux demandés seront accordés.

À partir du 11 décembre, les personnes remplissant les critères établis par leurs associations membres pourront également solliciter des billets réservés aux supporters sur le même site. Chaque association fixe ses propres règles pour définir le statut de supporter.

La FIFA rappelle également que les formules hospitalité restent disponibles via FIFA.com/hospitality, tandis que le marché officiel de revente/échange de la FIFA ouvrira le 15 décembre.