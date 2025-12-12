UNESCO : le Maroc élu au Conseil du Centre international d’études pour la conservation des biens culturels

Le Royaume sera représenté au sein de cette instance chargée de la sauvegarde et de la restauration du patrimoine culturel mondial par Rabiaa Harrak, architecte en chef au Département du patrimoine historique du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, pour un mandat de 4 ans.

L’élection du Maroc à ce conseil prestigieux constitue une nouvelle reconnaissance de l’expertise marocaine en matière de préservation du patrimoine culturel, de même qu’elle consacre le leadership du Royaume dans les instances internationales dédiées à la culture.

Le Maroc a pris part à cette 34e session de l’ICCROM par une délégation conduite par l’Ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des agences onusiennes à Rome, Youssef Balla.

Placée sous le thème « Patrimoine culturel et développement durable », cette session a débattu des propositions d’amendements des textes fondamentaux de l’ICCROM, ainsi que des questions d’ordre financier et la mise en œuvre des programmes, tout en planchant sur les réformes visant à renforcer l’efficacité, la transparence et la bonne gouvernance de l’organisation.

Le Centre international d’études pour la conservation des biens culturels, dont le siège est à Rome, accompagne les États membres à travers des programmes de formation, d’assistance technique, de recherche appliquée et de renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine matériel, immobilier et mobilier.

Depuis son adhésion au centre en 1958, le Maroc participe activement à ses programmes et initiatives, contribuant ainsi au développement de normes internationales en matière de conservation et de restauration du patrimoine culturel. Cette participation soutenue reflète l’engagement constant du Royaume en faveur de la protection et la préservation des sites et des villes historiques et de la valorisation du riche patrimoine culturel national.