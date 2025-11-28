Les transferts de fonds de la diaspora marocaine augmentent à plus de 102 MMDH à fin octobre (Office des changes)

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint 102,93 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre dernier, contre 101,41 MMDH à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts ressortent en augmentation de 1,5% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

À rappeler que ce bulletin fait état d’une hausse du déficit commercial de 19,6% à plus de 296,95 MMDH, en raison de l’accroissement des importations de biens (+9,4% à plus de 682,15 MMDH) et des exportations (+2,6% à environ 385,2 MMDH).

Pour ce qui est de la balance des services, elle dégage un accroissement de l’excédent de la balance des services de 10,2% à plus de 129,19 MMDH, suite à l’augmentation des importations (+9% à 128,08 MMDH) et des exportations (+9,6% à 257,27 MMDH).