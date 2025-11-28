Lancement à Barcelone du Nouveau Pacte pour la Méditerranée

Le Nouveau Pacte pour la Méditerranée a été officiellement lancé, vendredi à Barcelone, par la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, et la commissaire européenne chargée du voisinage méditerranéen, Dubravka Šuica, en marge du 10ᵉ Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Présentée comme une étape déterminante pour le renouvellement du partenariat euro-méditerranéen, cette initiative repose sur plus d’une centaine de projets couvrant les infrastructures, la connectivité numérique, les interconnexions énergétiques, l’innovation et la sécurité.

Mme Kallas a souligné à cette occasion que ce Pacte vise à « placer les citoyens au cœur de la coopération », appuyé par des investissements supplémentaires prévus dans le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union.

De son côté, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a relevé que cette initiative ouvre « une nouvelle étape » des relations euro-méditerranéennes, fondée sur la coopération, la confiance et l’ambition partagée.

Il a mis en avant la détermination des pays de la région à « continuer à avancer ensemble », affirmant que le Pacte concrétise les progrès accomplis et confirme que « la coopération est toujours plus forte que la division ».

Le chef de la diplomatie espagnole a, en outre, rappelé que l’UpM constitue une plateforme précieuse reliant les deux rives, facilitant la création de réseaux entre institutions et société civile et renforçant les liens de confiance dans un contexte international en mutation.

Il a également souligné que le Pacte représente « une promesse d’espoir » pour les jeunes générations.

Structuré autour de trois piliers – les citoyens, les économies durables et la sécurité, y compris la gestion des migrations –, le Nouveau Pacte pour la Méditerranée prévoit des actions en faveur de la formation, de l’emploi et de la mobilité, ainsi que la création d’une Université méditerranéenne. Il soutient aussi des projets d’énergies renouvelables transméditerranéennes, de nouvelles infrastructures, de coopération en intelligence artificielle et de protection des écosystèmes, tout en renforçant la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les réseaux de traite.

Coprésidé par Mme Kallas, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, le Forum réunit les représentants des 43 États membres de l’UpM, en présence du secrétaire général de l’organisation, Nasser Kamel.

Lancé initialement en octobre par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Nouveau Pacte pour la Méditerranée est l’aboutissement d’un an de consultations avec les pays du Sud de la Méditerranée, du Nord de l’Afrique au Proche-Orient.