Le Maroc toujours en tête du classement de la FIFA pour l’Afrique

Les Lions de l’Atlas ont gagné une place pour reprendre le 11e rang mondial du dernier Classement du football masculin, publié mercredi par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Avec deux victoires, le Maroc totalise 1713.12 points, soit 3,01 de plus qu’au classement d’octobre, profitant de la dégringolade de l’Italie (12e) qui a perdu 2 places.

Il est devancé par la Croatie (10e, +1), avec un total de 1716,88 points, de l’Allemagne (9e, +1) avec 1724,15 points, et de la Belgique (8e).

Au top du podium, le trio de tête reste le même: l’Espagne (1re), l’Argentine (2e) et la France (3e), suivi de l’Angleterre qui conserve sa 4e place.

Ensuite, le Brésil, qui gagne deux places (5e), est suivi du Portugal (6e, -1), et des Pays-Bas (7é, -1).

Au niveau africain, le Maroc, toujours en tête, est suivi du Sénégal, (19è au monde, -1). Suivent l’Égypte (34e, -2) et l’Algérie (35e).

Mais les plus nettes progressions interviennent plus bas dans le classement. Malte (161e) gagne 5 places, tandis que la République d’Irlande (59e) a récolté le plus grand nombre de points (+34,86). La plus grande chute a été celle d’El Salvador (100e) qui a perdu 6 place, alors que le Danemark (21e) a perdu le plus grand nombre de points (-24,27).