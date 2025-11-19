Le Malawi réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Le ministre des Affaires étrangères du Malawi, George Tapatula Chaponda, a réaffirmé, mercredi à Rabat, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara, saluant l’adoption « historique » par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797.

Lors d’un point de presse conjoint avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens, M. Chaponda a réitéré le plein soutien de son pays au Plan marocain d’autonomie, qu’il a qualifié de « seule solution crédible, sérieuse et réaliste » au différend régional autour du Sahara marocain.

Il a dans ce sens exprimé la « grande satisfaction » de son pays à l’égard de l’adoption « historique » de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté du Maroc, l’Initiative d’autonomie comme « la seule base sérieuse, crédible et durable » permettant d’aboutir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

M. Chaponda a, en outre, salué le consensus international croissant ainsi que la dynamique insufflée par le Roi Mohammed VI en faveur du Plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il s’est par ailleurs félicité des relations de longue date qui unissent le Maroc et le Malawi, exprimant sa gratitude pour le soutien constant que son pays continue de recevoir de la part du Royaume.