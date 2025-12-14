Doha: Le Maroc élu membre du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme

Cette élection est intervenue lors de la 42e session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisme, qui s’est tenue dans la capitale qatarie, Doha, avec la participation d’une délégation marocaine conduite par l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

L’élection du Maroc à l’unanimité au Bureau exécutif du Conseil constitue une reconnaissance de l’engagement ferme du Royaume en faveur du développement de politiques d’habitat durables qui garantissent l’accès à un logement décent et renforcent la résilience des villes.

La présente session, tenue en présence de ministres et chefs de délégations des pays arabes ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales opérant dans le domaine de l’habitat et du développement urbain, a permis d’examiner plusieurs questions relatives au renforcement de la coopération, de la coordination et du dialogue entre les États arabes dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme, ainsi qu’à l’échange d’expertises.

La réunion a été également l’occasion de passer en revue les expériences scientifiques et pratiques arabes en matière de coopération avec les blocs régionaux et les pays étrangers dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme et de mettre le point sur la mise en œuvre de la Stratégie arabe pour le logement et le développement urbain et du Nouvel Agenda urbain, outre une multitude de sujets contribuant au développement de l’action arabe commune dans ce secteur vital.