CAN Maroc-2025 : 24 camps de base, une première dans l’histoire de la compétition

Cette innovation structurelle vise à offrir aux sélections participantes des conditions optimales de préparation, tout en renforçant l’équité sportive et l’efficacité logistique.

Pour la première fois, chacune des 24 équipes qualifiées disposera d’un camp de base officiel, comprenant un site d’hébergement et un centre d’entraînement dédiés. Répartis à travers les différentes villes du Royaume, ces camps ont été sélectionnés selon des critères stricts définis par la Confédération africaine de football (CAF), notamment en matière de qualité des infrastructures, d’accessibilité, de sécurité et de proximité avec les stades hôtes.

Sur le plan sportif, cette mesure constitue un levier essentiel de performance. En bénéficiant d’installations d’entraînement modernes et réservées exclusivement à leur usage, les sélections pourront préparer leurs matchs dans des conditions comparables, favorisant la récupération physique, la cohésion du groupe et la sérénité mentale des joueurs. Ce cadre structuré contribue également à limiter les contraintes liées aux déplacements, souvent pointées comme un facteur de fatigue lors des précédentes éditions.

Au-delà de l’aspect sportif, les camps de base jouent un rôle central dans l’organisation logistique de la CAN 2025. Ils permettent une meilleure planification des déplacements des équipes, une coordination efficace avec les autorités locales et une gestion optimale des flux, tant pour les délégations que pour les services de sécurité. Cette approche contribue à fluidifier le déroulement de la compétition et à garantir le respect des standards internationaux.

La mise en place de 24 camps de base reflète également l’ambition du Maroc de faire de la CAN 2025 une édition de référence. Les infrastructures mobilisées, à savoir; stades, complexes sportifs, hôtels, centres de préparation, s’inscrivent dans une dynamique de développement durable et de valorisation des territoires.

Cette innovation s’inscrit dans une vision plus large de modernisation du football africain. En adoptant un modèle inspiré des grandes compétitions internationales, le Maroc et la CAF entendent renforcer la crédibilité et l’attractivité de la CAN, tant auprès des acteurs du football que du public et des partenaires institutionnels. Les camps de base deviennent ainsi un symbole d’une CAN mieux organisée, plus équitable et plus professionnelle.

A l’approche du coup d’envoi, ce dispositif inédit témoigne de la volonté conjointe du Maroc et de la CAF d’élever les standards de la compétition. Avec 24 camps de base dédiés aux sélections, la CAN 2025 s’annonce non seulement comme une grande fête du football africain, mais aussi comme une édition charnière dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations.