Biographies des membres du jury de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech (encadré)

Ci-après les biographies des membres du jury de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, prévu du 28 novembre au 06 décembre 2025:

Bong Joon Ho (Président du jury – Corée):

Connu pour son esprit tranchant, son regard pénétrant sur la société et sa manière de détourner les codes des genres cinématographiques, Bong Joon Ho n’a eu de cesse de questionner les institutions en place ainsi que les inégalités sociales à travers un savant mélange d’humour, d’émotion et de suspense dont lui seul a le secret. Mickey 17 est son huitième long métrage, faisant suite à Barking Dogs Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Mother (2009), Snowpiercer, Le Transperceneige (2013), Okja (2017) et Parasite (2019).

Memories of Murder, un classique contemporain, nous plonge au cœur d’une enquête sur une célèbre affaire de meurtres en série jamais élucidée, tout en dépeignant avec un regard pointu et satirique l’ère autoritaire de l’époque. The Host s’inspire de l’enlèvement d’une jeune fille par une étrange créature qui surgit de la rivière Han, et renverse les codes du film de monstre tout en livrant une critique sociale acerbe. Mother est l’histoire d’une femme qui tente de protéger son fils accusé de meurtre. Un portrait sombre de l’amour maternel poussé à l’extrême. Tandis que le film de science-fiction Snowpiercer, Le Transperceneige dépeint les derniers vestiges de l’humanité en proie à un futur glacial, conséquence des efforts excessifs de la civilisation pour lutter contre le réchauffement climatique. Okja relate l’aventure de Mija, une jeune fille de la campagne, qui cherche à sauver le « super cochon » génétiquement modifié qu’elle a élevé des mains d’une entreprise motivée par le profit.

Enfin, le film Parasite – qui a notamment remporté la Palme d’or et l’Oscar du Meilleur film – suit la relation symbiotique entre la riche famille Park et le clan démuni des Kim.

Karim Aïnouz (Brésil, Algérie)

Karim Aïnouz est un réalisateur, scénariste et artiste visuel brésilien et algérien, salué pour son esthétique sensuelle, son langage visuel audacieux et la portée politique de ses récits. Son œuvre, qui comprend des longs métrages primés, des courts métrages et des installations, se distingue par une profonde attention portée aux personnages, à la mémoire et à la transformation. Découvert à l’international avec Madame Satã en 2002, présenté en première mondiale dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes, il a, depuis, développé une œuvre marquante qui explore l’identité, la mémoire et le changement social.

Parmi ses films les plus remarqués figurent son documentaire autobiographique Marin des Montagnes, présenté à Cannes, et Nardjes A. projeté à la Berlinale. Ces dernières années, plusieurs de ses films ont été présentés à Cannes en avant-première, notamment La Vie invisible d’Euridice Gusmão, lauréat du Prix Un Certain Regard, Le Jeu de la Reine et Motel Destino, tous deux en Compétition officielle pour la Palme d’or, témoignant de son audace constante et de son inventivité visuelle.

Hakim Belabbes (Maroc)

Hakim Belabbes est un réalisateur marocain dont l’œuvre, profondément humaine, tisse avec poésie les thèmes de la mémoire, de l’exil et de l’amour. À travers des films tels que Les Fibres de l’âme, Fragments, Rêves ardents, Vaine tentative de définir l’amour, Pluie de sueur ou encore Murs effondrés, il explore avec une sensibilité singulière les nuances de l’expérience intime et collective. Parallèlement à son activité de cinéaste, il s’est fortement engagé dans la transmission et le développement du cinéma.

Après des études en littérature et en cinéma, il a enseigné à Chicago, notamment au Columbia College et à la School of the Art Institute. En 2015, il fonde le Sahara Lab, un espace d’expérimentation et de formation dédié aux jeunes talents du cinéma au Maroc. Depuis octobre 2023, Hakim Belabbes est Directeur de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC) à Rabat.

Julia Ducournau (France)

Julia Ducournau est une réalisatrice et scénariste française. Elle se fait d’abord remarquer avec son court métrage Junior, qui remporte le Prix du Public à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes en 2011. Son premier long métrage, Grave, est présenté en 2016 à la Semaine de la Critique, et reçoit le Prix FIPRESCI. Le film est ensuite projeté dans de nombreux festivals internationaux majeurs, dont Sundance et Toronto, et remporte plusieurs récompenses. En 2021, son second long métrage, Titane, est sélectionné en Compétition officielle au Festival de Cannes, où il remporte la Palme d’or. Le film, salué par la critique, circule dans les plus grands festivals et reçoit de nombreuses nominations, notamment aux BAFTA et aux César. Ses deux premiers films ont ainsi bénéficié d’une diffusion internationale. Son troisième long métrage, Alpha, a été présenté en Compétition à Cannes en 2025.

Payman Maadi (Iran)

Payman Maadi est un acteur et cinéaste acclamé et reconnu à l’international. Il débute sa carrière comme scénariste, gagnant rapidement en notoriété en Iran, avant de se tourner vers le métier d’acteur en obtenant le rôle principal dans À propos d’Elly d’Asghar Farhadi, lauréat du Prix du Meilleur film au Festival de Tribeca.

Sa percée à l’international survient avec Une séparation de Farhadi, qui a remporté un Oscar et un Golden Globe, et lui a valu l’Ours d’argent du Meilleur acteur à la Berlinale. Il est de nouveau acclamé au Festival de Berlin de 2023 pour son rôle principal dans Opponent, et apparaît récemment dans Police d’Anne Fontaine ainsi que dans le film indépendant Aporia de Jared Moshe.

Parmi ses rôles internationaux figurent également The Night Of, Westworld, Camp X-Ray, 13 Hours et 6 Underground. Par ailleurs réalisateur, il signe les longs métrages Snow on the Pines et Bomb: A Love Story. Il partage aujourd’hui sa vie entre Los Angeles et Téhéran.

Jenna Ortega (États-Unis)

Jenna Ortega incarne le rôle emblématique de Mercredi Addams dans la série Mercredi de Tim Burton, pour lequel elle a remporté le prix de la Meilleure actrice dans une série de comédie lors de la 38e cérémonie annuelle des Imagen Awards, qui célèbrent les représentations positives de Latinos dans l’industrie du divertissement.

Elle a également été nommée aux Emmy Awards, aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards. Elle a, par ailleurs, joué dans Death of a Unicorn d’Alex Scharfman, Hurry Up Tomorrow de Trey Edward Shults aux côtés de The Weeknd et Barry Keoghan, Miller’s Girl de Jade Halley Bartlett avec Martin Freeman, ainsi que dans Finestkind du réalisateur Oscarisé Brian Helgeland, aux côtés de Ben Foster et Tommy Lee Jones. Parmi ses autres rôles marquants figurent les cinquième et sixième volets de la franchise Scream, X – Le Film de Ti West, ainsi que le film indépendant The Fallout de Megan Park. On pourra prochainement la retrouver dans Klara and the Sun de Taika Waititi, aux côtés d’Amy Adams.

Celine Song (Canada)

Celine Song est une scénariste et réalisatrice nommée aux Oscars dont le style distinctif, un mélange de profondeur émotionnelle, d’intelligence et d’humour, a fait d’elle une voix incontournable du paysage audiovisuel contemporain. Récemment, Song a présenté son très attendu second long métrage, Materialists. Ce dernier, qu’elle a écrit, réalisé et produit, suit Lucy (Dakota Johnson), une jeune et ambitieuse entremetteuse new-yorkaise, tiraillée entre un prétendant parfait (Pedro Pascal) et son ex imparfait (Chris Evans).

Sorti en 2023 après sa première mondiale au Festival de Sundance, son premier long métrage Past Lives a été acclamé par la critique et a reçu de nombreuses distinctions. Il a notamment été nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur scénario original et Meilleur film, mais aussi aux BAFTA et aux Golden Globes. Celine Song est une finaliste du Susan Smith Blackburn Prize et demi-finaliste du Relentless Award de l’American Playwriting Foundation. Elle a par ailleurs participé à l’écriture de la première saison de la série Amazon, The Wheel of Time.

Anya Taylor-Joy (Royaume-Uni, Argentine)

Anya Taylor-Joy s’est fait connaître grâce à son rôle marquant dans The Witch de Robert Eggers, avant d’acquérir une reconnaissance mondiale pour son interprétation de Beth Harmon dans la série Le Jeu de la dame, qui lui a valu un Golden Globe, un Critics’ Choice Award et un SAG Award. Elle a ensuite tenu les rôles principaux dans Furiosa: une saga Mad Max de George Miller, Le Menu de Mark Mylod, pour lequel elle a reçu une nomination aux Golden Globes, The Gorge de Scott Derrickson, L’Homme du Nord de Robert Eggers, Emma d’Autumn de Wilde, Dernière Nuit à Soho d’Edgar Wright, Split de M. Night Shyamalan, ainsi que Super Mario Bros: Le Film d’Aaron Horvath et Michael Jelenic, immense succès mondial.

Parmi ses projets à venir figurent Dune, troisième partie, The Super Mario Galaxy Movie, le nouveau film de Romain Gavras, Sacrifice, dans lequel elle donne la réplique à Chris Evans, ainsi que la série Lucky.